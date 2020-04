Una rebelión encabezada por capitanes de la Guardia Nacional intentó un levantamiento militar contra Nicolás Maduro







21/04/2020 - 20:24:29

Infobae.- Otra vez funcionarios activos y retirados de la Guardia Nacional intentan una acción contra Nicolás Maduro. Los organismos de inteligencia del Gobierno venezolano apresaron a otra cantidad de militares, luego del intento, en horas de la madrugada de ayer, de activar una operación que tenía como inicio apoderarse del parque de armas del destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicado en Puerta Morocha, kilómetro 33 de la carretera Panamericana, en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda.



El jefe del asalto al parque de armas fue el capitán Dimas Omar Murillo Rubio, III Promoción Batalla de Ayacucho egresada el 9 de diciembre 2008, comandante de la Primera Compañía del Destacamento 441, comando de Zona 44 ubicada en Puerta Morocha.



Murillo venía de realizar un curso de especialización, en la Escuela Superior, por lo que el general director de esta les envió, en horas de la mañana de ayer, un mensaje al resto de los integrantes del curso, pidiéndoles que no incurrieran en el mismo error del capitán que intentó dar un golpe de Estado.



Es importante destacar que varios de los integrantes de esa promoción militar aparecen entre quienes participaron el 30 de abril de 2019 y ahora en este nuevo intento de rebelión. Esa es la primera promoción de cuatro años y medio, por lo que egresaron en diciembre de 2008.



Según informes preliminares de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el segundo paso del grupo rebelde era trasladarse, con esas armas, al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, donde pretendían tomar la única verdadera cárcel militar que tiene Venezuela y liberar a los detenidos, con la estrategia de que los militares que han estado presos por razones políticas, es decir los imputados por Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión se sumaran a un alzamiento militar.



Los detenidos



Aunque no hay ningún reporte oficial y el Gobierno de Maduro ha guardado silencio hasta ahora, fue detenido Murillo Rubio, junto con otros que estarían aliados con él.



En la operación participaría el comandante de la Compañía de Caucagua, capitán Jhon Contreras Gómez. Además, el capitán retirado Renny Adelso Olivares Moreno, quien fue comandante de la Primera Compañía del Destacamento 215, y quien en noviembre 2018 enfrentó a un general que ordenó que ningún vehículo fuera revisado en la alcabala de La Pedrera, punto estratégico entre Táchira, Apure y Barinas, y que ha sido uno de los puntos de control claves para la detección e incautación de drogas.



Entre otros de los detenidos está el capitán retirado Erisson Chaya Barrueta. Se llevaron de Ramo Verde al capitán (GN) Jesús María Alarcón Camacho y a los coroneles (GN) Pedro Javier Zambrano Hernández, y José Rommel Acevedo Montañez, quienes estaban detenidos. También a un custodio y a un capitán que trabajaban en esa cárcel militar.



El coronel Zambrano Hernández fue detenido el 12 de agosto de 2018 por el caso de los drones, como se conoce al intento de magnicidio contra Nicolás Maduro durante la celebración del día de la Guardia Nacional; fue imputado por Traición a la patria, tenencia de armas de guerra, instigación a la rebelión y asociación para delinquir.



En el caso del coronel Acevedo Montañez, fue detenido el 26 de enero de 2019 también por el caso de los drones.



El capitán (GN) Jesús María Alarcón Camacho era un oficial activo, cuando en el año 2015, es detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela. Lo señalaron de estar involucrado en el llamado Golpe Fénix, por asistir a una reunión de capitanes y lo imputan por instigación a la rebelión. Para ese momento era el comandante de la 2da compañía del destacamento 20012 y comando de zona 12 en el aeropuerto de Barquisimeto.



También fueron detenidos dos militares que están recluidos en La Fría del estado Táchira; una de ellas es una oficial desertora quien estaba en Colombia y pasó a territorio venezolano, siendo capturada; en su teléfono le encontraron mensajes que estarían relacionados con la operación de Puerta Morocha y Ramo Verde.



Ese punto de control militar de Puerta Morocha, que antes era dependiente del entonces Comando regional 5, específicamente del Destacamento 56, Cuarta Compañía, es un puesto importante y estratégico, le indica a Infobae un oficial. “Esa es la otra entrada importante a Caracas, es alterna a Tazón. Siempre fue una alcabala perseguida. A ese lugar, comandado por capitanes, solo enviaban a un oficial de absoluta confianza y que asignaba directamente el Comandante General de la Guardia”.



Explica que “para entrar a Caracas por la Autopista Regional del Centro (ARC) tienes acceso por Tazón y esa alterna de Puerta Morocha, que se toma cuando se desvía a la altura de Tellerías. Si quieres bloquear Caracas, necesariamente tendrían que tomar Puerta Morocha, Tazón y la autopista Antonio José de Sucre que lleva a Guarenas. No es una unidad cualquiera”.



En cuanto al parque de armas dice que “debe haber armamento de calibre, armas de apoyo, granadas, entre otros. Ese puesto lo construyeron en el 2004; el edificio lo terminó de levantar el entonces capitán Basilio Labrador Amaya cuando era capitán”.



La Guardia Nacional es el componente que más acciones militares ha intentado contra Nicolás Maduro, una de ellas fue la rebelión en Cotiza, otra fue la Operación Libertad del 30 de abril de 2019. Ya antes había ocurrido los del intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018, el asalto al Fuerte Paramacay en la Operación David, así como la Operación Armagedón que consistiría en una insurrección alrededor de las elecciones del 20 de mayo de 2018.