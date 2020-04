Costa Rica extiende cierre de fronteras hasta mediados de mayo







21/04/2020 - 20:12:50

VOA.- Con el fin de prevenir un mayor número de contagios del COVID-19, las autoridades de Salud de Costa Rica anunciaron que mantendrán el cierre de fronteras hasta el próximo 15 de mayo.



Esto implica que los extranjeros que salgan de Costa Rica no podrán reingresar a este país durante el periodo que se extienda el cierre fronterizo y los que sean detectados intentando ingresar a suelo costarricense de manera ilegal, perderán su condición regular en el país y serán rechazados.



"En las últimas cuatro semanas no se ha admitido el ingreso de 6.000 personas extranjeras que pretendían ingresar de manera irregular al país mayoritariamente en pasos no habilitados en la frontera norte (con Nicaragua)", informó el gobierno costarricense en una cadena televisiva nacional este 19 de abril.



El gobierno que lidera el presidente Carlos Alvarado informó que la Dirección General de Migración y Extranjería ha iniciado un proceso para cancelar el estatus migratorio de 1.500 personas residentes o con permisos de trabajo que desacataron las medidas sanitarias.



Esto se suma al anuncio de la utilización de drones para vigilar la frontera con Nicaragua por parte de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell



“No hay ingreso masivo de personas extranjeras”, declaró enfáticamente Campbell el pasado 13 de abril, tras asegurar que nunca antes se han custodiado los 300 kilómetros de la frontera como ahora, con un trabajo excepcional de las fuerzas de seguridad. Recientemente, Costa Rica instaló una base aérea alterna en el puesto de Las Tablillas, en el cantón de Los Chiles para la vigilancia permanente de la frontera con Nicaragua.



Costa Rica reporta sexto fallecido por coronavirus



La extensión del periodo de cierre coincidió con el reporte el lunes del sexto fallecimiento en el país debido a la COVID-19. En este caso se trató de un paciente de 54 años.



El Ministerio de Salud indicó que la persona falleció el lunes en el estatal Hospital México, en San José, la capital costarricense. El fallecido era vecino de la provincia de Alajuela y padecía entre otros de hipertensión, diabetes y era un fumador. Había sido diagnosticado e ingresado en cuidados intensivos el 6 de marzo.



"De este caso se derivaron 81 casos secundarios y uno había salido negativo por el virus, pero murió por una complicación derivada del COVID-19 y las complicaciones que tuvo luego fueron por una neumonía", explicó en conferencia de prensa el ministro de Salud, Daniel Salas.



Se trata del segundo hombre que ha fallecido por esta enfermedad en menos de 24 horas en el país centroamericano y se suma a otros cinco fallecimientos.



Hasta ahora todos los fallecidos han sido ciudadanos costarricenses y hombres con edades que van de los 45 años a los 87 años.



Costa Rica reportó en las últimas horas apenas dos nuevos contagiados con el virus. Hasta el momento de redactar este reporte, 662 personas están contagiadas en el país. El lunes por cuarto día consecutivo se registró un mayor número de recuperados que de contagiados.



Bajo este escenario el ministro Salas adelantó que el gobierno "empezó a trabajar en un plan para retomar gradualmente algunas actividades" en Costa Rica.