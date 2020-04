Trump suspenderá la concesión de green cards durante 60 días







21/04/2020 - 20:11:18

VOA.- El presidente Donald Trump anunció este martes que Estados Unidos suspenderá la emisión de visas de residencia permanente, también conocidas como green cards, durante un período inicial de 2 meses, según dijo, para favorecer a los trabajadores estadounidenses.



"Esta pausa entrará en efecto durante 60 días, tras lo cual cualquier modificación o prórroga será evaluada por mí mismo y por un grupo de personas, en función de las condiciones económicas", detalló el mandatario al referirse a la medida que el mismo anunció el lunes, vía Twitter.



Trump consideró que sería "muy injusto" que los estadounidenses no pudieran recuperar sus puestos de trabajo debido a la llegada de "migrantes venidos de fuera".



"Tenemos el deber sagrado de garantizar que los estadounidenses recuperen sus empleos y su sustento, por lo cual, para proteger a los trabajadores estadounidenses, publicaré una suspensión temporal de la inmigración a EE.UU.", sostuvo durante su habitual rueda de prensa en la Casa Blanca.



No obstante, Trump subrayó que esta medida "solo afectará a quienes aspiren a obtener la residencia permanente", pero no a aquellos que ingresen al país de manera "temporal", por lo que no supondrá un lastre para el sector agrario, que en marzo pidió la concesión de más visados para afrontar la cosecha.



"Esta medida ayudará a conservar recursos médicos vitales para los ciudadanos estadounidenses (...), protegerá la solvencia de nuestro sistema de salud y dará alivio a los estadounidenses sin empleo", afirmó.



Trump señaló que el decreto está siendo redactado "en estos momentos" y que "posiblemente" sea publicado el miércoles. Asimismo, el presidente advirtió que, según avancen las medidas del gobierno para hacer frente a la COVID-19, la administración protegerá "cada vez más" a los trabajadores estadounidenses.



El presidente informó que el Ejecutivo está trabajando en una segunda orden ejecutiva que podría restringir aún más la entrada de inmigrantes en el país, pero rechazó hacer comentarios al respecto.

Acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso



Asimismo, Trump anunció que la Casa Blanca y el Congreso han alcanzado un acuerdo para aprobar un nuevo paquete de ayuda, por valor de 482.000 millones de dólares, para hacer frente a la crisis generada por la pandemia.



"Hemos alcanzado un acuerdo que incluye, 382.000 millones de dólares para un apoyo crucial a pequeñas empresas, para que los trabajadores mantengan sus salarios, 75.000 millones en ayuda a hospitales, que realmente lo necesitaban -y estoy muy orgulloso de esto- y 25.000 millones para reforzar las acciones para la realización de pruebas del coronavirus", detalló durante su habitual rueda de prensa diaria.



El presidente dijo que "probablemente" la propuesta sea votada el miércoles en la Cámara de Representantes. El Senado aprobó la nueva ronda de financiación en un voto verbal, tras el cual envió a la Cámara el proyecto de ley que incluye más de 320 mil millones de dólares para el Programa de Protección de Cheques de Pago, que fue creado por el paquete de estímulo de coronavirus aprobado el mes pasado.



Trump declaró, además, que veinte estados están haciendo planes para "reactivar" sus economías, lo que le llevó a concluir que el país está "reabriendo" tras semanas de confinamiento debido a la pandemia.



"Estamos reabriendo Estados Unidos. Veinte estados, que representan el 47% de la población estadounidense, han anunciado que están realizando planes y preparativos para reiniciar de manera segura sus economías", aseguró el presidente.



Según los últimos datos divulgados por la universidad Johns Hopkins, hasta este martes se han reportado en Estados Unidos 816.240 casos confirmados y 43.921 muertes debido a la COVID-19.​