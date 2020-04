Exgobernador Urquizu y otras autoridades serán querelladas por uso indebido de influencias y otros delitos







21/04/2020 - 19:11:49

Sucre, (ABI).- El asambleísta departamental, Eusebio Cordero, interpuso una querella contra el exgobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, el exgoberndor interino Víctor Sánchez, el actual director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Martín Maturano, entre otras personas que usaban credenciales del (Sedes) para circular en un vehículo, sin ser personal de salud, las cuales fueron momentáneamente detenidas por la Policía.



Algunos de los delitos por los que fue instaurada la querella son uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica, uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos.



"La mañana de hoy hicimos oficial la denuncia ante el Ministerio Público en contra del señor Esteban Urquizu y de las personas responsables del suceso de ayer cuando el vehículo particular donde se encontraba la ex autoridad junto a su sobrino, José Luis Cuéllar, y el alto dirigente del Movimiento al Socialismo en Sucre, Rodolfo Avilés, fue interceptado por la Policía portando credenciales del Sedes firmadas por su director (Martín Maturano) y por Víctor Sánchez (asambleísta departamental y exgobernador interino)", dijo Cordero en una entrevista en radio Global.



Informó que quiso presentar la querella el mismo día de ayer (lunes), pero el Ministerio Público le indicó que estaban a la espera de un informe de la Policía que fue la que interceptó el vehículo particular donde se encontraba Urquizu y sus acompañantes a la 10h40 aproximadamente.



"Aparentemente el señor Esteban Urquizu sigue teniendo el poder de conducción de Chuquisaca a través de la Gobernación. Lamentablemente estas personas abusan del poder y utilizan influencias", enfatizó.



El exgobernador Urquizu acaba de salir del penal de San Roque, luego de presentar su renuncia como Gobernador, y obtuvo la detención domiciliaria mientras se le sigue un proceso por varios delitos, entre ellos abuso sexual y abandono de sus funciones, entre otros.