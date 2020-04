Copa dice que las elecciones deben realizarse lo antes posible







21/04/2020 - 18:53:31

Página Siete,. La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, afirmó este martes que las elecciones generales deben realizarse lo más antes posible una vez superada la crisis del coronavirus advirtió que no se puede seguir con un gobierno de transición.



“Nosotros no podemos seguir con un gobierno transitorio. Transitorio es que tiene que estar una corta gestión y llevar lo más antes posible las elecciones, nosotros tenemos que llevar adelante una elección para que exista un gobierno legalmente elegido por los bolivianos y que tome decisiones en pro de todo el país”, dijo Copa, citada en un comunicado de la Cámara de Senadores.



Las elecciones generales, planificadas en primera instancia para el 3 de mayo – tuvieron que ser postergadas a raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno de Jeanine Añez para evitar el contagio del Covid-19. "Estamos haciendo una evaluación en torno al proyecto que nos llegó del Tribunal Supremo Electoral para ver cuánto tiempo se va postergar la elección”, dijo la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS).



La presidenta del Senado no dio detalles sobre una nueva fecha de los comicios nacionales y señaló que será el informe del Ministerio de Salud el que determine el tiempo de postergación, aunque dejó entrever que, al igual que en otros países, se deberá esperar por lo menos cuatro meses para retornar a la normalidad de las actividades.



El proyecto de ley para la nueva fecha de las elecciones será derivado a la Comisión Mixta de Constitución, en la sesión que se tiene programada para el jueves 23 de abril. Esa instancia legislativa realizará la evaluación respectiva juntamente con el proyecto de ley del indulto enviado por el Ejecutivo.