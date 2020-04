El MAS denuncia al Gobierno ante la ONU y CIDH por vulneración de derechos en el Trópico







21/04/2020 - 18:30:50

Erbol.- Autoridades del Trópico de Cochabamba, a la cabeza de Andrónico Rodríguez, informaron que están enviando denuncias contra el Gobierno de Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Rodríguez indicó que las denuncias con por “la extrema vulneración de derechos en la región del Trópico de Cochabamba y en Bolivia”.



Señaló que en el país se ha criminalizado la solidaridad y la cuarentena se ha judicializado.



“Tal parece que el gobierno tiene un fin político, para lo cual utiliza la justicia. Ahora todo es amenaza, amedrentamiento, procesos y más procesos penales. Le decimos a los señores del Gobierno: la cuarentena se aguanta con alimento y medicamento y no con amedrentamiento o con armamento”, dijo Andrónico.



La decisión de autoridades del Trópico se da después de que se suspendió el servicio bancario y el abastecimiento de combustibles en su región. En el primer caso, la ASFI suspendió la actividad de entidades financieras por falta de seguridad, tras la expulsión de policías de Shinahota, mientras en combustibles la ANH argumentó que había problemas técnicos del sistema B-Sisa para el Chapare y otras regiones del país.



Otro hecho por el que reclaman en el Trópico es la detención que sufrió una delegación del Chapare que llevó alimentos a Chuquisaca. Esa comitiva fue acusada de evadir controles y no tener el permiso de circulación nacional, por lo cual la justicia determinó arresto domiciliario para sus cuatro integrantes.



Andrónico dijo que el Trópico reparte alimentos justamente para que la gente cumpla con la cuarentena, pero el Gobierno que impide repartir los productos para la gente que más necesita.



La alcaldesa de Shinahota, Matilde Campos, manifestó que en su municipio son más de 20 mil habitantes y que la expulsión de los policías no fue protagonizada por toda su ciudadanía.



Lamentó que por ese hecho “todo el Trópico de Cochabamba está sufriendo una serie de atropellos, que quizás atentan contra la salud de nuestros ciudadanos”.



Señaló que con la falta de combustibles afecta a las ambulancias impidiendo que atiendan emergencias, pero también a productores como piscicultores que no pueden obtener el carburante para bombear las piscinas. Pidió que el Gobierno reflexione.



De su parte, el presidente de la mancomunidad de municipios del Trópico, Asterio Romero, aseveró que la región cumple con la cuarentena en coordinación con las Fuerzas Armadas que, a diferencia de otros lugares, patrulla sin armas.



Romero lamentó la detención de la comisión que llevó alimento a Chuquisaca, pero anunció que el Chapare seguirá repartiendo alimentos a distintos departamentos.