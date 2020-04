Gobernadora del MAS: Trópico de Cochabamba no necesita encapsulamiento





21/04/2020 - 18:27:04

Erbol.- La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, manifestó este martes que no es necesario encapsular al Trópico de Cochabamba, debido a la emergencia por el coronavirus y se está cumpliendo con la cuarentena.



La posibilidad de encapsular al Chapare fue planteada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, después de que habitantes de Shinahota expulsaron por la fuerza a policías.



“No necesita el encapsulamiento, no es necesario porque la región del Trópico tiene un solo caso positivo de Covid”, dijo la gobernadora que responde al MAS.



Indicó que la anterior semana se reunió con autoridades del Trópico y que, en la evaluación, se estableció que la cuarentena se cumple a cabalidad. Agregó que se ha comprometido a proveer insumos de bioseguridad y analizar la instalación de un laboratorio de referencia regional para el testeo.



Anunció que para este miércoles 22 de abril ha convocado a la Policía y representes del Trópico para mediar en el conflicto suscitado.



Llamó a que los sectores del Chapare se sienten en una mesa de diálogo, para que de manera consensuada se coordine el ingreso de la Policía a la región.



Pide anular intervención del Sedes



Soria estuvo en La Paz para entregar cartas al Gobierno para exigir que se anule la intervención del Servicio Departamental de Salud (Sedes), puesto que lo considera inconstitucional.



La semana pasada, el Ministerio de Salud dispuso intervenir el Sedes de Cochabamba y designar a nuevo director.



La Gobernadora rechazó la decisión del Gobierno central y ratificó a la estructura que ella nombró en el Sedes. Considera la intervención como una medida abusiva que vulnera las autonomías departamentales.