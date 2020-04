¿Cuántos positivos no registrados?: Bolivia a la cola de los países de la región en la toma de pruebas para coronavirus





21/04/2020 - 13:50:45

La Paz.- Bolivia se encuentra a la cola de los países de la región en la realización o toma de pruebas de para coronavirus, lo que deja la gran duda de que si los casos positivos reportados a diario responden a la realidad o se está escondiendo información.



Según el Ministerio de Salud, en Bolivia apenas se realizan 100 pruebas diarias de coronavirus y solamente se lo hace en aquellas personas que son consideradas casos sospechosos y no así a las asintomáticas.



El ministro de Salud, Marcelo Navajas, dijo que se han hecho 3.900 pruebas, número bajo, "pero no podemos compararnos con otros países. No teníamos pruebas, está en camino nuestro pedido", dijo.



El ministro Navajas se refirió a este tema, indicando que "nadie está tratando de mezquinar una prueba, al que necesite se le hace, pero para nadie es desconocido que no se puede desperdiciar pruebas porque están en camino”, refirió el ministro.



Lo cierto es que mientras los casos de Covid-19 están en ascenso y estamos en plena fase de transmisión sostenida, el sistema público solo dispone de tres laboratorios para pruebas de PCR, distribuidos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.



Es también cierto que se carece de los reactivos necesarios para realizar la prueba, lo que impide que se pueda realizar análisis inmediatos a personas que con síntomas de coronavirus acuden a los hospitales, volviendo a sus casas con la palabra del médico de que no tiene el virus.



Con estos resultados bajos resultados, Bolivia se coloca en la cola de la lista al igual que Nicaragua y Brasil que tienen entre 100 y 200 muestras diarias para detectar el Covid-19.



También se coloca como blanco de las dudas de autoridades, periodistas y de la población en general en sentido de que si los resultados positivos detectados responden a la realidad y se acrecienta el temor de que una explosión del virus se produzca en momentos en que las autoridades han manifestado su satisfacción por el bajo número de casos positivos en relación a otros países.



Según el Instituto Johns Hopkins, en América Latina se registran los siguientes datos de muestras tomadas por cada millón de habitantes:



Chile 6216

Perú 4489

Panamá 4425

Uruguay 3802

Costa Rica 2136

Ecuador 1839

Colombia 1233

Argentina 807

Paraguay 694

México 384

Bolivia 306

Brasil 296



Según estos datos, Chile, Perú y Panamá son los países que mayores pruebas de coronavirus realizan, lo que le da mucha credibilidad sobre los casos positivos existentes. Bolivia, Brasil y Nicaragua (que no figura en esta lista) son lo que menos pruebas de coronavirus realizan en sus respectivos países.