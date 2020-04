La OMS advierte que lo peor de la pandemia está por venir







21/04/2020 - 13:04:26

Algunos expertos ya lo han adelantado: cuando pensemos que la pandemia está terminando, en realidad no lo estará; incluso han señalado que puede presentarse una segunda y hasta una tercera ola del brote de coronavirus COVID-19 en lo que resta del año. Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) se suma a estas observaciones.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, advirtió que “lo peor aún está por venir”. El líder del organismo no especificó las razones por las que la situación actual empeoraría, pero hizo un llamado ante los periodistas para prevenir ” esta tragedia. Es un virus que muchas personas aún no entienden”.



Ante la relajación de medidas de la cuarentena en algunos países del mundo, como la apertura de negocios, playas o escuelas, Ghebreyesus sugirió que el nuevo coronavirus es peligroso y lo llamó “el enemigo público número uno”. Además dijo categórico: “Hemos estado advirtiendo desde el primer día: este es un demonio contra el que todos deberíamos luchar“.



Hasta la fecha, se han registrado 2,472,259 casos de enfermos de COVID-19 en el mundo, y 169,986 muertes. Entre los países más afectados se encuentran Estados Unidos, Italia, España, Brasil y Ecuador.



La OMS protagoniza una controversia con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha señalado que la organización no compartió de manera oportuna ni transparente la información sobre el brote que inició en China a finales de 2019. Sin embargo, el líder de ese organismo ha negado las acusaciones al señalar que hay personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) trabajando en la OMS y que “no hay secretos”.