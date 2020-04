YPFB analizará con pinzas caída del precio del petróleo y los efectos que tendrá en Bolivia







21/04/2020 - 10:35:58

La Paz, (ABI).- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, aseguró el martes que los efectos de la caída del precio del petróleo se sentirán recién en el último trimestre de este año y que se analizará "con pinzas" la situación para evitar un importante efecto en la economía nacional.



En las últimas horas, el precio internacional del petróleo WTI, que sirve de referencia para las exportaciones de gas boliviano, registró su nivel más bajo a nivel histórico, al llegar a cotizar por debajo de cero.



"Es algo histórico lo que estamos viendo, es una catástrofe, el precio internacional del petróleo nunca tuvo ese comportamiento (...) nosotros lo estamos viendo con pinzas, estamos analizando cómo salir de esta crisis económica", informó a la red Unitel.



De acuerdo al titular de YPFB, la histórica caída del precio del petróleo afectará al país este año en alrededor de $us 700 millones, debido a repercusión en las exportaciones de gas natural, pero también permitirá ahorrar alrededor de $us 550 millones en la importación de combustibles.



No obstante, Soliz aclaró que los efectos de la caída del petróleo no repercutirán en el mercado interno ni en el precio de los combustibles subvencionados por el Estado, y que el litro de la gasolina seguirá costando 3,74 bolivianos, y la garrafa de Gas Licuado de Petróleo 22,50 bolivianos.



Sostuvo que, de acuerdo a proyecciones, se espera que el precio del barril de petróleo se mantenga en alrededor de $us 20 durante tres meses y luego suba hasta unos $us 40.



Remarcó que "como bolivianos no controlamos el precio internacional del petróleo, no es culpa de nadie que el petróleo haya bajado tanto; pero tenemos que alistarnos para las consecuencias que esto nos puede traer".