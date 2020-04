En Beni hay temor por posible explosión de casos de coronavirus







21/04/2020 - 10:21:00

El Deber.- La familia Orellana de la ciudad de Trinidad vivió momentos muy duros con la enfermedad y posterior fallecimiento del jefe del hogar, ocurrido ayer (lunes). Este hombre, de 67 años y de ocupación taxista, es la primera víctima mortal del coronavirus en el departamento de Beni.



Una de sus hijas contó que el pasado viernes llevaron a su padre al Hospital Germán Busch, de Trinidad, y que ingresó por un cuadro de complicación en los pulmones. "Tenía una tos seca, pero también problemas de corazón", dijo, indicando que su padre tenía una enfermedad de base.



Además del dolor que causó su muerte, sus familiares tuvieron que soportar la protesta de vecinos que rompieron la cuarentena para apostarse en las puertas del cementerio General, para evitar que los restos del fallecido sean sepultados allí.



Ante ello, el Gobierno Municipal, informó que se determinó llevar los restos a un lugar fuera del actual radio urbano y que nunca se contempló siquiera llevar los restos al mencionado lugar inicialmente.



Se dijo que se cumplieron todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de Salud (OMS) y que el cuerpo fue sepultado dos metros bajo tierra en un predio destinado para la construcción, a futuro, de un cementerio.



Casos confirmados



Beni tiene actualmente dos casos positivos de coronavirus: el taxista fallecido y una mujer de 29 años que tiene 37 semanas de embarazo. La mujer gestante desconoce cómo contrajo el virus, porque asegura que no salió de Trinidad.



El temor de ahora es que haya una "explosión" de casos y para ello el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni procedió a identificar el entorno de ambos pacientes para determinar el número de contactos que tuvieron.



Cabe resaltar que el Ministerio de Salud, cuando emitió anoche (lunes) su reporte (20:00), no contabilizó la muerte de la persona en Beni confirmada un par de horas después.



El director del Hospital Germán Busch Becerra, César Lijerón, explicó a los medios que se tiene una precariedad en la infraestructura del nosocomio y que no se tiene un ambiente adecuado para atender a los pacientes infecciosos dejando ver que, en este momento, no estarían dadas las condiciones para recibir a más pacientes de Covid-19.



El temor de la población fue reflejado por el periodista Alejandro Yura, que reportó a EL DEBER Radio que es muy probable que haya más personas contagiadas, pero que estos sean asintomáticos.



Puso como ejemplo a la joven que llegó a la Caja Nacional de Salud y que, por protocolo, por su estado de gestación, se le practicó la prueba dando como resultado positivo. "¿Cuántos casos más no habrá?, indicó.



Informó que el personal de salud que atendió al fallecido será aislado como medida de prevención, pues el paciente fue internado el viernes, se le tomó la prueba el sábado y se conoció del resultado recién el lunes; en ese tiempo se pudo dar algún contagio.



Cumplimiento de cuarentena



Beni era hasta ayer el único departamento de Bolivia que no había reportado casos de coronavirus.



Con sus dos primeros positivos las autoridades sanitarias y municipales han pedido a la población mantener en estricto cumplimiento la cuarentena para minimizar el riego de contagio.