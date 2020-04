Médicos amenazan con renuncias y paros a falta de bioseguridad







21/04/2020 - 10:13:57

Página Siete.- Los trabajadores de Salud del país siguen denunciando que no cuentan con elementos de bioseguridad necesarios para combatir el brote del coronavirus, en este sentido se conoció que en la ciudad de El Alto entre 40 y 50 médicos amenazaron con renunciar y en Santa Cruz hay un paro de dos horas diarias por falta de atención.



“Aproximadamente tenemos unos 40 a 50 profesionales en la ciudad de El Alto que han pedido hacer el trámite para que puedan hacer la renuncia a sus fuentes de trabajo, porque no tenemos los medios de bioseguridad en los centros de salud”, dijo a Erbol, el ejecutivo del Sindicatos de Ramas Médicas (Sirmes) de El Alto, Daniel Casas.



El dirigente expresó que se intenta persuadir a estos trabajadores para que no dejen sus puestos en plena crisis sanitaria, aunque también explicó que muchos le dijeron que prefieren perder el trabajo que arriesgar sus vidas; se espera que en los siguientes días se pueda contar con todos los elementos necesarios.



En Santa Cruz la situación no es muy diferente, los médicos decidieron parar dos horas al día (entre las 12:00 y las 14:00) como una forma de presión para tener mejores elementos de bioseguridad y también un refrigerio.



“Definimos hacer un paro de dos horas en el momento de alimentación, que el sector Salud no tiene, ya que hacemos turnos de 24 horas y no nos dan ni un vaso de agua, creen que nosotros comemos bocaditos de aire y nos alimentamos con coronavirus será, otro factor muy importante es que no nos están dando el factor de bioseguridad”, expresó la doctora Ruth Aguilera, vocera de la Federación de Profesionales de Ramas Médicas de ese departamento.



Respecto a los trajes que les entregaron aseguró, “nos entregaron un material que dicen que es reutilizable, no hay ninguna especificación técnica de como esterilizarlo ni desinfectarlo, nos tenemos que volver a poner dos o tres veces para ver que paciente tiene Covid, salimos de ahí y contaminamos al próximo paciente y en nuestras casas, eso no es conciencia sanitaria”.



El colegio médico de Santa Cruz pidió una reunión con el Ministerio de Salud respecto a la situación del hospital para pacientes con Covid-19 de la zona de la Pampa de la Isla en esa ciudad.



“Es un hospital de referencia y el material de bioseguridad que identificamos no es el adecuado al igual que las condiciones estructurales, vimos que todo el personal en su está trabajando con contrato, nosotros le exigiremos mejorar todo esto al ministro de Salud (Marcelo Navajas), recibimos la información de las licenciadas en enfermería de que la unidad de Terapia Intensiva ya está en su tope”, dijo el representante del Colegio Médico de Santa Cruz.