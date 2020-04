En el Mercantil Santa Cruz, el 95% de las transacciones es vía digital







21/04/2020 - 09:52:22

Brújula Digital.- El 95% de las transacciones económicas en el Banco Mercantil Santa Cruz es vía digital, desde la vigencia de la cuarentena, que pretende frenar el avance del coronavirus, porque se propone que sus clientes lo hagan de manera rápida, cómoda, segura y sin la necesidad de salir de sus hogares.



“Como Banco Mercantil Santa Cruz somos conscientes de que el país y el mundo están afrontando un escenario crítico y sin precedentes, es en este sentido que nos sentimos más comprometidos que nunca a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a la lucha contra el COVID-19 y a dar a todos nuestros clientes el soporte que necesitan en estos momentos. Todos los días trabajamos ininterrumpidamente para brindar a todos los bolivianos la mejor atención financiera posible a través de nuestros múltiples canales de atención”, afirmó el gerente de Marketing del Banco Mercantil Santa Cruz, Mauricio Porro.



En los primeros meses del año, las operaciones bancarias que se realizaban a través de canales alternativos de la entidad financiera representaban el 82% del total de transacciones efectuadas, sin embargo, hoy en día por la coyuntura son más del 95%, generando un promedio de más de 100.000 transacciones diarias.



Durante el periodo de cuarentena las operaciones bancarias más comunes son: consultas de saldos, transferencias entre cuentas y a otras cuentas y depósitos en cajeros automáticos. El canal más utilizado es el celular (Banca Móvil), al que ahora los clientes pueden suscribirse con una simple llamada a la central de consultas del Banco. Las transacciones a través de la Aplicación Móvil pasaron de representar el 45%, al 65% del total de transacciones, generando un promedio diario de casi 70.000 transacciones.



El Banco ha creado un espacio específico en su página web www.bmsc.com.bo para asesorar a los clientes sobre la forma de utilizar los canales digitales, con manuales de funcionamiento y videos tutoriales.



Por otro lado, se ha casi duplicado la cantidad de clientes que se atiende por día en el call center del Banco, atendiendo a más de 3.700 clientes diarios. Con el objetivo de cubrir está demanda, se ha duplicado la cantidad de personal que brinda atención por este canal, una de las solicitudes más comunes es la habilitación de la Banca Móvil, llegándose a realizar más de 100 habilitaciones diarias.



Los clientes (personas naturales) que requieran aperturar una cuenta o un crédito, pueden realizar su solicitud e iniciar el proceso de manera digital desde la página web del Banco, durante el periodo de cuarentena se registraron cerca de 2.000 solicitudes de apertura de cuentas y 1.300 de créditos por este canal.



“Continuaremos simplificando procesos, optimizando nuestros canales e invertiremos en soluciones tecnológicas innovadoras que nos permitan fortalecer nuestra Banca 24/7. Lo más importante en estos momentos es que en la medida de lo posible nos quedemos en casa y no salgamos a menos de que sea realmente necesario. Solo unidos podremos salir adelante y como Banco Mercantil Santa Cruz estamos seguros de que así será”, agregó el ejecutivo.



De esta manera, el Banco Mercantil Santa Cruz reafirma su compromiso con sus clientes y el país en general. Actualmente la entidad financiera está implementando todos los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades en cada una de sus agencias y está implementando una serie de medidas e iniciativas para coadyuvar a precautelar la salud y el bienestar de sus colaboradores y clientes en todo el país.



Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz:



Actualmente, el Mercantil Santa Cruz cuenta con $us. 5.425 millones de activos, tiene más de 440 cajeros automáticos en todo el país, los depósitos del público son de más de $us. 4.508 millones, la cartera de préstamos es de más de $us 3.711 millones, tiene más de 779 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 310 millones, consolidándose como el banco más grande del país.