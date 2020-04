Cuatro propuestas para fabricar respiradores mecánicos made in Bolivia





21/04/2020 - 09:50:43

Opinión.- En poco más de 100 días se han convertido en el objeto más deseado y buscado por los sistemas de salud de todos los países del mundo. Los respiradores mecánicos son la última esperanza de los enfermos con COVID-19 que necesitan ventilación asistida, debido al daño que provoca el virus en su sistema respiratorio, especialmente los pulmones.



Los datos epidemiológicos muestran que un cinco por ciento de los pacientes con el nuevo coronavirus llegarán a las salas de terapia intensiva afectados por el Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto (SDRA).



Con el incremento de casos a nivel mundial y ante el déficit de respiradores, los gobiernos de los países que cuentan con fábricas de estos equipos tecnológicos están priorizando su necesidad interna antes que la exportación a otros lados. Y, en caso de que los vendan, tienen una larga lista de interesados.



En este contexto, muchos gobiernos han instado a las industrias de sus países, como los fabricantes de automóviles o aspiradoras, y a las instituciones donde se realizan proyectos de investigación científica que pongan todas sus capacidades al servicio de esta labor.



Bolivia no es la excepción, los casos de COVID-19 se están incrementando y las salas de terapia intensiva con respiradores mecánicos no son suficientes. Ante esta situación dos empresas y dos instituciones asumieron el desafío de fabricar prototipos de estos equipos.



A continuación presentamos a cada una de estas propuestas que, en caso de convertirse en una realidad, harán la diferencia en la atención de los enfermos de COVID-19 en el país.



Quantum Bolivia: proyecto MAMBU



Industrias Quantum Motors S.A. es una empresa boliviana pionera en la fabricación y comercialización de vehículos eléctricos. Ante la situación de la falta de respiradores mecánicos en el país desarrolló dos prototipos, uno de ellos, el modelo MIT basado en un AMBU mecanizado, y otro en un cilindro neumático mecanizado; ambos modelos demostraron funcionar bien. Paralelamente mantuvo comunicación con otros equipos que estaban trabajando en lo mismo, en diferentes ciudades.



Con el compromiso de apoyar un proyecto que cumpla con los principios básicos de seguridad, confiabilidad y factibilidad de construcción decidió apoyar al proyecto MAMBU, conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales supervisado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería Mecatrónica (Cidimec) de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Regional La Paz.



El convenio consiste en dotar los insumos esenciales para la fabricación de al menos 300 unidades de estos dispositivos y equipamiento para la calibración y validación de los mismos. El equipo MAMBU ya realizó varios prototipos que pasaron diferentes pruebas. Solo falta realizar las demostraciones públicas que avalen su buen funcionamiento y manejo de parámetros, según las modalidades deseadas de respiración asistida.



Mientras las aprobaciones se llevan a cabo, las partes que requieren para la producción ya están en camino a Bolivia.



Scorpion SOFT: ventilador “Samay”



Scorpion Soft es una empresa boliviana con base en Cochabamba, dedicada a la tecnología e innovación. Asumió el reto de desarrollar y producir ventiladores mecánicos que cumplan con los requerimientos clínicos para unidades de cuidados intensivos.



Su proyecto se llama Samay, que significa aliento o respiro y es sinónimo de paz. El prototipo de los ventiladores mecánicos se basa en un intercambio tecnológico con fabricantes de renombre internacional y la experiencia de Scorpion Soft en el desarrollo tecnológico. Tendrá dos prototipos: uno estacionario y otro portátil.



El prototipo estacionario está en la etapa final de desarrollo con un avance del 90%. Actualmente se están llevando a cabo pruebas en clínicas de la ciudad de Cochabamba, guiadas por profesionales técnicos y médicos para afinar los últimos detalles. Scorpion Soft, tiene programado terminar el diseño final y las pruebas en las próximas semanas, ya que tiene un equipo multidisciplinario trabajando los siete días de la semana.



Ahora, el reto es obtener las certificaciones necesarias para poder producir los respiradores mecánicos para el uso médico, y principalmente en conseguir los insumos y partes necesarios en medio de la cuarentena.



Armada Boliviana: “Barlovento 1.0”



El capitán de Navío, Ernesto Adalid Alfaro, lideró el equipo multidisciplinario conformado por los investigadores especialistas en medicina hiperbárica, robótica y sistemas de control de la Armada Boliviana (Armabol), Daniel Mamani Quispe, Raúl Condori, Herlam Condori, Flavio Muñoz y el suboficial Jorge Fernando Tapia, que se encargó de la fabricación del prototipo de un respirador mecánico.



El “Barlovento 1.0”, es un prototipo de ventilador mecánico del tipo Ventilación Mandatoria Continua (CMV), con dispositivos actuadores de presión, un resucitador-manual o bolsa auto-inflable (AMBU), controles electrónicos de volumen, frecuencia y relación de inspiración y expiración, además del control de flujo y presión de gases (aire filtrado enriquecido con un porcentaje variable de oxígeno).



Durante la presentación, Adalid Alfaro informó que "este respirador mecánico será empleado -de manera inicial- al interior de las Fuerzas Armadas en pacientes con síntomas de una afectación severa en el sistema respiratorio, en estado crítico a causa del COVID 19 y que requieran con urgencia una ventilación mecánica, invasiva o no invasiva”.



Prototipo de la UMSA está listo



Los ingenieros electromecánicos del Instituto de Investigaciones Mecánicas de la facultad de Ingeniería Mecánica y Electromecánica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Antonio Rivero y José Siñani impulsaron la iniciativa de fabricar un respirador mecánico.



El director del Instituto y coordinador de esta iniciativa, Jaime Sánchez, explicó que el equipo de los dos ingenieros contó con el apoyo de cuatro estudiantes. Todos juntos trabajaron con dos prototipos de acuerdo a los parámetros demandados por médicos intensivistas.



Los prototipos están listos para ser fabricados y fueron construidos con recursos propios de la universidad y contó con el apoyo de la Alcaldía paceña, gracias a un acuerdo interinstitucional.



En los próximos días tienen previsto reunirse con autoridades de salud del gobierno para mostrar cómo funcionan los dos respiradores.