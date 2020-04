Legisladores están de acuerdo con bajar su sueldo por crisis del Covid-19







21/04/2020 - 09:27:31

Página Siete.- Ante la crisis que está provocando el coronavirus, legisladores de las tres fuerzas políticas que tienen presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) están de acuerdo con rebajar sus sueldos. En el Movimiento Al Socialismo, en Unidad Demócrata (UD) y en el PDC (Partido Demócrata Cristiano) expresaron un criterio favorable en ese sentido.



Hay quienes incluso plantean que todo el presupuesto del Legislativo se destine para luchar contra el Covid-2019. Otros proponen donar su sueldo sin que haya una ley que lo mande.



La ALP tiene 36 senadores y 130 diputados. El sueldo promedio de los asambleístas está por encima de los 20.000 bolivianos.



En el partido azul, que detenta la mayoría en el Legislativo, hay al menos dos puntos de vista sobre la rebaja de los sueldos en esa institución: la primera es la reducción en 50%, y la segunda es establecer la rebaja sobre la base de un tope máximo.



La diputada Betty Yañíquez está a favor de la rebaja del 50% del sueldo, una disposición que -plantea- se deberá aplicar no sólo a los legisladores, sino también a los altos funcionarios del Ejecutivo, del Órgano Judicial y en el caso del Ministerio Público, al Fiscal General y a los fiscales departamentales.



La legisladora presentó un proyecto de ley en esa línea. “Se tiene que hacer una ley, para que podamos de alguna manera solidarizarnos con el pueblo”, justificó la diputada.



Omar Aguilar, senador del MAS, considera que una eventual rebaja debe aplicarse tanto al Legislativo como a “todo el sistema público”, bajo el criterio de que se pueda ganar un máximo de 15.000 bolivianos, e incluso hasta 10.000 bolivianos, mientras dure la cuarentena. El asambleísta tiene preparado un proyecto en ese marco.



“Se debe crear un fondo solidario para la salud, una comisión solidaria para la ejecución de esos recursos para apoyar con la compra de indumentaria, insumos médicos para el Covid-19, combatir y obviamente en lo posible también para temas de la canasta familiar de los sectores que no están recibiendo”, comentó el legislador.



Respecto a la propuesta de rebaja del 50%, Aguilar expresó: “habrá que tratarlo, pero por lo menos todos hemos mostrado nuestra voluntad política”.



A diferencia de las dos anteriores posturas, el diputado del MAS Edgar Montaño está a favor de que los propios legisladores sean quienes definan donar su sueldo, sin que medie una ley.



“Ya doné el 100% de mi sueldo y lo voy a hacer nuevamente el mes que viene porque al final, lo que se hace llegar esta donación en víveres a la sociedad en su conjunto es gratificante. Yo creo que no debería obligatorio con una ley, debería de desprenderse de cada uno de nosotros, porque al final los bolivianos siempre somos solidarios”, aseguró el legislador.



En UD hay al menos dos posturas sobre el tema: destinar la totalidad del presupuesto de la ALP contra el Covid-19, y donar el 100% del sueldo.



El diputado Gonzalo Barrientos está de acuerdo en que “todos” los recursos que tiene el Legislativo sean destinados a la lucha contra el coronavirus.



“Considero que todo el presupuesto de la ALP debería pasar a que se utilice en este momento de emergencia. En este momento hay que pensar en la población, y todos los recursos que tiene la asamblea en general deberían pasar a contener esta situación del coronavirus”, expresó.



Su colega, Tomás Monasterio, llamó a todos los legisladores a que donen su sueldo para apoyar a quienes más necesitan.



“Fui el primero en el país en hacer una donación efectiva de todo mi salario. En ese sentido con toda esa solvencia moral de haber hecho un acto de justicia en estos tiempos tan difíciles convoco a que el 100% de los parlamentarios tomen este ejemplo y obviamente puedan hacer efectiva la cancelación del 100% de su salario por el mes de abril y obviamente donarlo a las instancias que recaudan alimentos en su región”, sostuvo.



Horacio Poppe, legislador del PDC, considera que debe rebajarse el sueldo de todo funcionario que gane más de 10 mil bolivianos, para que esos recursos vayan “directamente” a un “beneficiario ya nombrado, ya señalado”.



“Durante este tiempo de la pandemia estuve movilizándome por todo el departamento y aportando de mi bolsillo para repartir víveres para equipar con material de bioseguridad a los hospitales. Aporté mucho más que un sueldo en el trabajo que vine realizando, e incluso trabajé. En cambio, hay legisladores que no trabajan y no aportan nada”, comentó.



El senador Aguilar aseguró que más allá de todo hay “voluntad política” en esta materia. “Al haber varios proyectos de ley que tienen diferentes filosofías habrá que consensuarlo, acordarlo, sistematizar las propuestas y bueno tratar un solo proyecto para ver esta posibilidad. Esto todavía, yo creo, que da para largo. Hay que decirle a la población que el Covid-19 no va a desaparecer el 30 de abril”, concluyó.





La Asamblea



Composición En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay 36 senadores y 130 diputados.

Frentes Las fuerzas políticas que tienen presencia en la ALP son el Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Demócrata (UD), y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Sueldo En promedio, los asambleístas ganan por encima de los 20.000 bolivianos.

Polémica En marzo, los legisladores asistieron a cuatro reuniones conjuntas de la ALP, lo que les permitió cobrar sus sueldos íntegros y de manera oportuna.

Postura En el MAS indicaron que su trabajo no se reduce a esas sesiones, sino que también incluye labor en comisiones y distintas actividades.

Propuestas Una diputada del partido azul plantea reducirse el salario en 50%.