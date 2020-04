Comando de Roboré olvidado desde su quema







21/04/2020 - 09:26:01

El Día.- Pareciera que el voraz incendio que azotó el año pasado las reservas forestales en la chiquitanía devastaron toda la infraestructura del comando provincial de Roboré afectando un 90% sus instalaciones.



Sus enormes paredes de barro y la amenaza que se vengan abajo por el daño provocado es inminente y parecen haber quedado en el olvido para las autoridades de ese municipio.



El 12 de noviembre de 2018 los pobladores de la Perla del Oriente encaraban un bloqueo y movilización en el gobierno de expresidente Evo Morales, contra el asentamiento ilegal de colonos en las reservas El Paquió y el Valle de Tucabaca.



Molestos por la gasificación y el desbloqueo, un grupo de pobladores se dirigió hasta el comando policial y le prendieron fuego dejando inutilizado sus ambientes.



Hace dos años que este comando no ha mostrado mejoría en sus instalaciones y sus veinte uniformados asignados a esta unidad trabajan y duermen en condiciones no adecuadas.



Un recorrido por sus instalaciones verificamos que los policías duermen en tres habitaciones de barro donde hace años funcionaba las oficinas del Banco Nacional de Bolivia (BNB) y han modificado las bóvedas para habilitar una carceleta para atender denuncias de la población.



Intentamos entrevistar al comandante de Roboré Freddy Quinteros pero indicó no estar autorizado para dar entrevistas y señaló que quienes deben pronunciarse en relación a las mejoras del comando son las autoridades municipales y sus jefes superiores.



Sin embargo, verificamos que la Policía incluso trabaja en una camioneta incautada y sus dos unidades que se encuentran inutilizadas. Unos pobladores que evitaron dar su nombre señalaron que desde hace dos años nadie movio una piedra pese a la promesa de reconstruirlo pero la fecha nada.



“Como hay una unidad militar quizás en ellos se apoyan por eso dejan de lado a la Policía”, indicó un robórense. “Hay personas que si les interesa e incluso les hacen llegar alimentos, les limpian sus malesas y colaboran en lo que pueden a los uniformados”, señaló un poblador.



Este municipio, se encuentra en alerta ante la enfermedad del Covid-19 debido a que una funcionaria de salud falleció contagiada con la enfermedad lo que ha originado el aislamiento de algunos trabajadores.