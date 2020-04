Uno para todos y todos para uno: Si le dices delincuente a Evo Morales se lo dices a todo el Trópico







21/04/2020 - 08:47:56

El dirigente cocalero y vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez, explicó que en el Trópico existe un sentimiento único de “todos para uno y uno para todos” y que, en ese marco, cuando se acusa de delincuente a un dirigente es como sindicar a toda la organización.



“Si le dices delincuente a Evo Morales, es como decir a todo el Trópico”, agregó como ejemplo.



El cocalero fuemás allá y pidió al Gobierno que baje al tono en sus declaraciones, y que deje de generalizar a todos los habitantes del Trópico de Cochabamba como si fueran delincuentes o narcotraficantes.



“El Gobierno debe bajar el tono de radicalidad y debe dejar de nombrar a toda una región generalizando de que somos delincuentes o narcotraficantes, más bien que canalice comunicación, coordinación entre las instituciones locales”, dijo Rodríguez en entrevista con ERBOL.



El dirigente hizo ese llamado después de las críticas surgidas de parte del Gobierno hacia el Chapare. La polémica surgió debido a la actitud de algunos pobladores de Shinahota que expulsaron a policías por la fuerza y la advertencia de una federación de dar 24 horas para la salida de los efectivos del orden de su región.



Andrónico exhortó a que el Gobierno use un tono más conciliador y amigable. “La distinción política ideológica nos ha llevado a ese extremo, pero estando en el Gobierno no pueden actuar de esa manera y eso es lo que acumula más rabia en la gente”, señaló.



Recalcó su pedido de que no se generalice a todo el Trópico como una región de delincuentes o narcotraficantes.



“Si lo hay (delincuentes y narcotraficantes) hay como en cualquier municipio, en cualquier parte del mundo. No porque existe coca en el Trópico, existe narcotráfico en el mundo”, manifestó.



EL GOBIERNO REQUIERE UN BAÑO DE HUMILDAD



Dijo que el Gobierno necesita de un “baño de humildad”, pero también reconoció que en el Trópico debe existir una reflexión por el grado de radicalidad de algunos dirigentes.



Anunció que el Trópico está dispuesto a que se haga un estudio de su producción de coca y su destino, para que así se deje de estigmatizar a la región con la versión de que caso el 100% de sus cultivos se destinan al narcotráfico.



SUCESO DE SHINAHOTA



Rodríguez aseguró que la Coordinadora de las Seis Federaciones no tuvo “nada que ver” con la expulsión de policías de Shinahota.



Explicó que, al parecer, ese movimiento fue generado por alguna rencilla personal de alguien que en el pasado ya tuvo problemas de manera reiterada con la Policía.



Precisó que unas 15 personas se organizaron para realizar la expulsión, pero la cantidad que se veía en los videos se generó por los curiosos y otros que se acercaron al módulo de Shinahota.



Emplazó al Gobierno a que investigue quién organizó esa expulsión por aparentes problemas personales con las fuerzas del orden.



Andrónico lamentó que por ese hecho se estigmatice al Trópico, cuando –según aseveró- casi paralelamente la dirigencia estaba reunida para evitar conflictos por la presencia policial.



Respecto al plazo de 24 horas que se dio desde Villa Tunari a los policías para abandonar la región, Rodríguez sostuvo que fue un pronunciamiento aislado de un dirigente y que no era la posición de la Coordinadora.



No obstante, el Andrónico manifestó que la Policía arriesgó a sus efectivos, sabiendo de los problemas que podían existir.



Una vez más, dijo que debía existir una coordinación para que policías ingresen al Trópico, puesto que en la región ya estaban organizados para cumplir la cuarentena con control de las Fuerzas Armadas, declaró a la red Erbol.