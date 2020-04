Falta de voluntad masista frena ley del 10% para salud en la Asamblea Legislativa







21/04/2020 - 08:30:58

El Diario.- La diputada por Unidad Demócrata (UD), Marcela Vasquez, responsabilizó a la falta de voluntad política de parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) por no viabilizar la ley del 10% para salud promovida por el padre Mateo, que ya lleva 145 días sin ser tratada en la comisión de salud de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



Este proyecto de ley impulsado por el padre Mateo Bautista García, que busca que el diez por ciento del presupuesto general de la nación sea destinado al sector salud, se encuentra ya 145 días esperando ser tratado por la comisión de salud de la Asamblea Legislativa Plurinacional para posteriormente pueda ser debatido por la plenaria parlamentaria en busca de su aprobación, sin embargo el poco interés en viabilizar esta normativa hace que no haya sido aún revisada por esta comisión.



Según la diputada Vásquez, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el análisis de esta norma está paralizada por la falta de interés que demostró la mayoría masista de esta comisión. Ahora con la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, es aún más complicado que se produzca una reunión para su tratamiento.



“No han tenido voluntad la parte del MAS. Hay que decirlo claramente, no han tenido la voluntad para poder reunirnos, y bueno, dar curso a esta ley que ahora necesitamos todos. Lamentablemente el Movimiento al Socialismo tiene dos tercios en las comisiones también, así como en la cámara” manifestaba la legisladora lamentando la falta de interés de los parlamentarios masistas en agilizar esta norma en beneficio de la población.



Añadió que la ley del 10% para salud ya fue tratada y aprobada por el Comité de Salud, del que la diputada forma parte, previo informe del Ministerio de Finanzas y en su paso a la Comisión de Salud y Educación es que se produce su estancamiento, que dura hasta la fecha.



En las últimas horas, el padre Mateo, en un contacto con la red Unitel manifestaba la importancia de esta ley en la actualidad y mencionaba que la actual pandemia del coronavirus seria tratada de otra forma en el país de haberse aprobado la ley hace tiempo cuando fue planteada sin recibir atención y apoyo del anterior gobierno.