En las cárceles habilitan espacios de aislamiento para nuevos detenidos como medida de prevención







20/04/2020 - 20:52:10

La Paz, (ABI).- El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Marco Pérez, informó el lunes que habilitaron centros de aislamiento en cárceles del país, para velar por la salud de al menos 18.000 internos y evitar el contagio del coronavirus COVID-19.



"Cumpliendo con las acciones de prevención establecidas en el Decreto Supremo 4200 en referencia

al sistema penitenciario estatal, estamos ejecutando medidas de protección para frenar la propagación del virus y proteger a quienes viven y trabajan en las cárceles del país", dijo en entrevista a la ABI.



Entre esas medidas, manifestó, que se habilitaron espacios de aislamiento para nuevos detenidos preventivos y sentenciados, quienes tienen cumplir con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Por tanto, dijo, que los nuevos privados de libertad deben estar aislados por espacio de 14 días de cuarentena, previa verificación del médico del recinto penitenciario para su ubicación en algún pabellón.



Para fortalecer las medidas de protección y así reducir la amenaza a los reclusos del virus, indicó, que se requiere la sostenibilidad de insumos de bioseguridad (alcohol en gel, guantes de látex, barbijos, trajes de protección, mascarillas y otros).



Sin embargo, aseguró que por el momento los insumos de bioseguridad están garantizados, tomando en cuenta que los recintos también cuentan con las cámaras de desinfección.



"La dotación de insumos tiene que ser sostenible y de mayor cantidad, porque no solamente está destinado a los privados de libertad, sino al personal que hacer servicio de seguridad", dijo la autoridad.



Considera que los gobiernos departamentales y municipales deben coadyuvar en la dotación de estos insumos, en el marco de sus competencias para las fumigaciones permanentes y de evitar que el virus ingrese a centros penitenciarios.



Expresó que es "digno de mencionar la predisposición de los internos que desde el inicio emitieron votos resolutivos para que se respete la cuarentena, no permitiendo visitas así sean familiares con el objetivo de que no se enfermen con este mal del COVID-19", afirmó.