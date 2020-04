Áñez instruye elaborar programa de recuperación económica a mediano y largo plazo







20/04/2020 - 18:25:17

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez instruyó el lunes a los ministros del área económica iniciar la elaboración de un programa amplio de recuperación de la economía boliviana a mediano y largo plazo, ante los efectos del coronavirus en el país, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Melchor Díaz.



"Anunciar que la Presidenta ordenó a los ministros de área económica que iniciemos la elaboración de un programa amplio para recuperar la economía en el mediano y largo plazo", sostuvo Díaz en conferencia de prensa.



Con ese propósito, el titular de Planificación anunció que desde esta semana, los ministros del área iniciarán reuniones con diferentes sectores sociales y económicos, en los nueve departamentos del país, para crear un programa integral que incluya a todos los bolivianos.



El objetivo es que un equipo multidisciplinario recoja e incluya la sugerencia de todos los sectores en el nuevo plan, remarcó.



Por ejemplo, señaló que en Santa Cruz ya se aprobó que algunos restaurantes o entidades del sector gastronómico brinden sus servicios a domicilio, ya que la idea es evitar aglomeraciones de gente.



Recordó que, en el periodo de cuarentena contra el coronavirus, se crearon diferentes incentivos para mitigar el efecto de esa medida en la economía de las familias bolivianas, como el pago de la Canasta Familiar de Bs 400, el Bono Familia de Bs 500 o el Bono Universal de Bs 500, además de dos planes de empleo y de apoyo a las microempresas



Por otro lado, dijo que se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectos de ley para viabilizar importantes créditos en favor de la población boliviana, entre ellos con el Banco Mundial de $us 70 millones para potenciar la resiliencia urbana en Santa Cruz y La Paz, o de $us 50 millones con la CAF y $us 327 del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la emergencia sanitaria y fortalecer la lucha contra el coronavirus.