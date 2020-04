Médicos de El Alto no aguantan trabajar sin seguridad contra el coronavirus y quieren renunciar





20/04/2020 - 13:13:40

Erbol.- El ejecutivo del Sindicatos de Ramas Médicas (Sirmes) de El Alto, Daniel Casas, sostuvo este lunes que entre 40 a 50 profesionales en salud ya le expresaron su intención de renunciar a sus cargos por la falta de bioseguridad en sus labores, que los arriesga de contraer el coronavirus.



“Aproximadamente tenemos unos 40 a 50 profesionales en la ciudad de El Alto que han pedido hacer el trámite para que puedan hacer la renuncia a sus fuentes de trabajo, porque no tenemos los medios de bioseguridad en los centros de salud”, manifestó el dirigente.



Según Casas, el personal de salud que pretende renunciar tiene temor y argumenta que prefiere quedarse sin trabajo antes de arriesgar su vida y la de sus familiares.



Indicó que la dirigencia está tratando de persuadir para que quienes pretenden renunciar “esperen un poquito más” a que haya una provisión constante de los equipos de bioseguridad, pero alertó que, de no mejorarse la situación, se cansarán y dimitirán a sus puestos.



Manifestó que es muy poca la cantidad de insumos de bioseguridad que se entrega a personal de salud, a tal punto que los propios trabajadores sanitarios deben comprar sus equipos de protección.



Criticó la gestión de la Alcaldía y de la Gobernación y pidió que el Gobierno central haga llegar los equipos de bioseguridad directamente a los centros de salud, y sin pasar por los otros niveles de administración.