Ministerio de Gobierno revela amenaza de muerte contra Arturo Murillo







20/04/2020 - 12:57:06

La Paz, 20 abr (ABI).- El Ministerio de Gobierno denunció el lunes que el titular de esta cartera de Estado, Arturo Murillo, recibió una amenaza de muerte de parte de personas presuntamente vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) y presentó como prueba un audio.



"Compañeros del MAS, indígenas, hay que armarse, hay que levantar las armas que tenemos guardadas, porque este Murillo ya no merece vivir más en este mundo, para qué sirve esta persona diabólica, que es un satanás, es una bestia, esta persona no es humana, hay que nomás liquidarlo de una vez, porque ya es hora, porque ya es demasiado...", dice una persona de sexo masculino en el citado audio.



El director jurídico del Ministerio de Gobierno, Roberto Barbosa, afirmó que esta cartera de Estado ya presentó una denuncia por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y delitos contra la salud pública.



Además, "al margen de ello, nuestro ministro Murillo, a título personal, también presentará una denuncia en las próximas horas, ya que, como se ha podido escuchar (en el audio), existen declaraciones, amenazas muy fuertes en atentar contra la vida de él mismo", agregó Barbosa.



La noche del pasado jueves, pobladores de Shinahota, instigados por dirigentes afines al MAS, expulsaron del lugar a 84 policías y al día siguiente, entidades financieras decidieron cerrar sus sucursales bancarias por falta de seguridad.



Ayer, el ministro Murillo exigió de manera pública que se realice una disculpa a los policías y luego los uniformados volverán a resguardar los bancos en el trópico cochabambino y a controlar la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.



Además, Murillo advirtió a los dirigentes del sector que si no quieren hacerlo entonces será encapsulado el Chapare para que nadie entre y nadie salga de la zona.



"A consecuencia de eso, a molestia de (esos hechos) es que han empezado a difundirse este tipo de audios, donde claramente se establece de que existe un repudio, un odio hacia la autoridad, a la Policía y Fuerzas Armadas, que simplemente vienen cumpliendo una función constitucional, el cual es defender a todos exponiéndose (incluso) al COVID-19", apuntó Barbosa.