Covid-19 en 6 áreas rurales: Comunarios se autoaíslan bajo control de sus mallkus







20/04/2020 - 10:54:39

Página Siete.- Con 31 casos positivos y un deceso, el coronavirus llegó ya a seis municipios de las áreas rurales de La Paz. Ante el riesgo, ocho municipios de Larecaja decidieron encapsularse, y desde el martes lo harán los seis municipios de la provincia Inquisivi, en la mayoría de ellos como una medida preventiva, al igual que los municipios vecinos. En las áreas dispersas las autoridades originarias controlan la cuarentena.



Hasta el informe epidemiológico del Sedes La Paz del 15 de abril, los municipios rurales paceños que tienen casos positivos son: Malla, Chulumani, Laja, Copacabana, Patacamaya y Cairoma. Mientras que los cuatro primeros registran un contagiado cada uno, los dos últimos se encuentran en alerta por presentar 20 y siete infectados, respectivamente. Patacamaya es el único que tiene un deceso.



“Estamos en alerta por los casos positivos que se han presentado en nuestro municipio. Los sospechosos están aislados y la cuarentena se cumple rigurosamente e incluso las personas de otras comunidades que estaban de paso están cumpliendo el aislamiento donde la emergencia les ha pescado. No tenemos efectivos para cubrir todo el territorio pero las comunidades se organizan a partir de las autoridades originarias y han procedido al autoconfinamiento. Han bloqueado los caminos de ingreso, un ejemplo es Viloco, una población minera”, explica el alcalde de Cairoma, Víctor Morales.



Hace una semana, el burgomaestre de esa localidad que tiene serias carencias, viajó ocho horas para pedir ayuda al Sedes para enfrentar al virus. Lo primero que hizo antes de partir fue aislar a la familia con sospecha en la iglesia del pueblo.



Cuenta que aún se investiga el origen del contagio en su municipio y que para ellos el tener la enfermedad implica un grave riesgo. Por eso las comunidades cierran los pasos para evitar que el mal se expanda.



Con siete casos positivos el miedo se extiende hasta los territorios vecinos. Y no es para menos porque Malla -colindante de Cairoma- ya registra un caso positivo del que tampoco se logró identificar de dónde vino.



Mallkus y Mama Tallas



Si bien en las ciudades la Policía y el Ejército controlan la cuarentena, en el área rural estas figuras son remplazadas por las autoridades originarias. En torno a los Mallkus y Mama Tallas, las comunidades arman su propia organización y control de la cuarentena sin dejar la coordinación con sus alcaldes.



“Bolivia se caracteriza por la organización social y es una pérdida que esto no se haya tomado en cuenta. Para las comunidades indígenas siempre ha regido su propio sistema es por eso que no conecta con esta otra Bolivia en la que vemos a los policías y militares tomando el control”, señala el antropólogo Pedro Pachaguaya.



“No podemos cubrir todo el territorio, en las comunidades son las autoridades originarias las que encabezan el control de la cuarentena y lo hacen bajo usos y costumbres apoyándose en saberes ancestrales. Estamos combinando estas fuerzas y creo que hay resultados”, cuenta el alcalde de Copacabana, Félix Nina.



Esta región lacustre fue la primera del área rural en que se confirmó un caso positivo de coronavirus, el 24 de marzo. No se trataba de un comunario sino de un sacerdote italiano que llegó de Nueva York vía Bogotá. De inmediato, Tiquina -municipio vecino- cortó el tránsito lacustre del estrecho que une a Copacabana con el resto del departamento. Tras esa noticia, en las redes sociales se hicieron virales las imágenes de la localidad de Jesús de Machaca, donde no hay casos positivos o sospechosos pero ya entraron en acción.



En ellas, en medio de las ferias de abastecimiento, se ve a las autoridades originarias vestidas con ponchos, chicotes y aguayos en tonos grises y azules, repartiendo barbijos, enseñando a los comunarios -en su mayoría adultos mayores- cómo realizar un lavado de manos efectivo, cómo usar y desechar guantes y barbijos, y cómo marcar la distancia entre las personas. Además de realizar labores de desinfección.



El alcalde Fidel Ramírez explica que esa es la muestra de un trabajo que se logró a partir de una coordinación estrecha con los Mallkus y Mama Tallas.



La Asociación Departamental de Antropólogos (ADA) La Paz cree que esta es la clave una cuarentena exitosa: el control territorial para barrios, sindicatos, comunidades y ayllus.