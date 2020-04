El FMI, CAF y EEUU asisten a Bolivia con $us 377,75 millones





20/04/2020 - 09:49:45

Los Tiempos.- Entre el viernes y ayer, el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez recibió asistencia financiera de emergencia de 377,75 millones de dólares provenientes del FMI, CAF (banco de desarrollo de América Latina) y de EEUU para enfrentar la pandemia del coronavirus y sus efectos en la economía nacional.



Este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que aprobó una “solicitud de asistencia financiera de emergencia” para Bolivia de 327 millones de dólares.



El subdirector gerente y presidente interino del organismo internacional, Mitsuhiro Furusawa, informó de la decisión tomada por el directorio frente al pedido hecho por el Gobierno de Áñez con compromisos como garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda.



De acuerdo con un comunicado de prensa del FMI, las autoridades bolivianas “se comprometen a alcanzar un déficit fiscal sostenible en el mediano plazo, mientras continúan manteniendo un fuerte apoyo al gasto social y a adoptar otras medidas macro y financieras según sea necesario”.



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, confirmó a la agencia ANF el crédito del FMI y ratificó que será destinado para la lucha contra la Covid-19.



“El préstamo al que accedió el país con el organismo internacional no tiene ninguna condición porque está de acuerdo a la cuota que establece el FMI”, dijo a la ANF.



$us 50 millones más



En atención a la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, el Banco de Desarrollo de América Latina, más conocido como CAF, otorgó un préstamo por 50 millones de dólares a Bolivia.



“Los recursos servirán para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del país mediante la adquisición de equipos de protección para el personal de salud, la contratación de médicos especialistas y enfermeras para la atención a los pacientes, la capacitación al personal en el manejo de la pandemia y la compra de insumos y equipamiento para los diferentes niveles de atención”, indica el comunicado de la CAF.



La entidad recordó que adicionalmente a los 50 millones de dólares, la institución financiera en marzo otorgó 400.000 dólares de donación mediante recursos de cooperación técnica no reembolsable, dirigidos a apoyar el plan nacional de contingencia de preparación y respuesta para la prevención de este virus.



“Proteger la vida de todos los bolivianos es lo prioritario, por eso agilizamos los recursos no reembolsables y la línea de crédito para respaldar el esfuerzo de las autoridades del Gobierno boliviano, a fin de que puedan continuar con su trabajo de fortalecimiento de la capacidad de atención a los pacientes y de reducción de la propagación de la amenaza viral”, señaló en el comunicado Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de la CAF.