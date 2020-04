Recomendaciones para las empresas frente a la crisis por el coronavirus







20/04/2020 - 09:48:18

El Diario.- Una de las preguntas más frecuentes en este entorno de crisis económica ya no es tanto sobre aspectos macro, sino sobre qué pueden hacer las empresas en específico para encarar la actual situación y post pandemia, y ante este escenario, el economista Mauricio Ríos plantea una serie de sugerencias para enfrentar esta situación en su blog.



Señala que lo primero es obtener un acertado del diagnóstico macroeconómico, es decir, saber en qué etapa del ciclo se encuentra la economía en general, y es una de ajuste inevitable luego de los errores cualitativos de inversión generalizados que se indujo a cometer durante el auge artificial previo, en la era del MAS.



Después identificar el sector específico al cual pertenece la empresa en cuestión, si se trata de una industria con capital intensivo, muy alejada de la etapa final de consumo inmediato, lo más probable es que tenga muchos activos ilíquidos y contraídos con sobre-endeudamiento.



La recomendación para ese tipo de empresas es que si ya están en bancarrota no recurran a mayor endeudamiento. Lejos de ayudar, esto podría sólo prolongar la agonía y hacer el agujero financiero mucho más grande aún, señala.



“Sí, es muy fácil decirlo, pero no hay que temer a la bancarrota, porque tomar decisiones duras hoy y quedar en “fojas cero” probablemente sea la mejor decisión para replantearse ideas y estrategias para volver a empezar lo más pronto posible. No hay que perder tiempo”, apunta.



Pero si se trata de una empresa familiar, guardar cautela frente a la coyuntura, no dejar de pensar con la perspectiva de largo plazo ni dejar de preservar las ventajas competitivas que la caracterizan, agrega.



De manera más específica aún tendrán más posibilidades de reflotar aquellas empresas solventes que hayan manejado una caja neta muy adecuada previamente, pero más aún si no termina cediendo a la tentación del crédito fácil o artificialmente barato.



Si una empresa genera valor de mercado a largo plazo y, por tanto, si sería capaz de superar un ajuste económico generalizado satisfaciendo no una demanda hiperestimulada como la que tuvimos durante 14 años, sino una demanda real efectiva de mercado, es una pregunta clave.



Cuidar la calidad de los activos significa cuidar la calidad del balance contable, y tiene que ver con la aplicación de Ley de Utilidad Marginal Decreciente a cada uno de estos activos. Cuanto más vendibles los activos, más líquido y sano el balance. A liquidar malos activos es vital, sostiene.



“Hay que liquidar todos los activos de mala calidad para alcanzar mejores posiciones de liquidez y adoptar políticas de mucha frugalidad paralelamente, para afrontar un proceso de desapalancamiento lo más holgado posible. Y cuanto antes mejor. Más tarde será más difícil aún”, sostiene.