Sugieren considerar estado de excepción







20/04/2020 - 09:34:30

El Diario.- La diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, sostuvo que debe considerarse la aplicación del estado de excepción para lograr que sectores indisciplinados de la población cumplan con las medidas de restricción y así evitar la propagación del coronavirus que día a día registra más infectados en el país.



Las zonas y sectores que se niegan a cumplir con las medidas del Gobierno central para detener el avance en los contagios del coronavirus, entre ellas la cuarentena, se constituyen en un peligro contra la salud de la población en general y no solo de los infractores de la norma.



Ante esta problemática social, la diputada por el departamento de Cochabamba plantea que debe ser estudiada la posibilidad de declararse un estado de excepción, pues no existen más formas de hacer que la población indisciplinada comprenda que estas actitudes no solo son un peligro para la integridad propia sino para toda la población. Las necesidades que alegaban los infractores ya están más que subsanadas por los apoyos económicos entregados por el gobierno.



“Las medidas deben ser mucho más restrictivas y declararse en todo caso el Estado de Sitio (excepción) porque no se están cuidando y de esta forma están ayudando a que la enfermedad tenga un progreso y estas personas infractoras deben ser procesadas como corresponde por atentado a la salud pública” manifestaba la parlamentaria en contacto con EL DIARIO.



Añadió que desde el Gobierno central así como gobernaciones y municipios se debe ver la forma de implementar con mayor fuerza y capacidad de movilización a los servicios móviles de abastecimiento de artículos de primera necesidad con organización mediante zonas, porque es en estos centros de venta donde más se rompen las normas de distanciamiento social y por ende se convierten en grandes focos de contagio del mortal virus.