173 kg de cocaína, un pez gordo y una avioneta: el narcotráfico en cuarentena







20/04/2020 - 09:24:01

Página Siete.- El tráfico de droga no para ni en cuarentena. En apenas 11 días la fuerza anticrimen descubrió un camión con 173 kilos de cocaína, una narcoavioneta con matrícula boliviana fue interceptada en Paraguay, cayó un pez gordo que estaba prófugo desde hace 12 años y se confiscó sustancias controladas.



El pasado 9 de abril, un camión que llevaba verduras y había partido de Cochabamba fue retenido en Santa Cruz por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Tras una pesquisa, los policías dieron con paquetes que, al pesarlos, dieron con 173,6 kilos de pasta base de cocaína.



El vehículo pasó los controles de seguridad, por la emergencia del Covid-19, llevaba cebolla, zanahoria y papa, pero en un compartimiento oculto llevaba la droga. La inspección fue en la avenida G77, de la capital cruceña.



“Se acabaron los 14 años de narcotráfico en el país, se acabaron los socios del narcotraficante en el país, y hoy no solo luchamos contra el narcotráfico y capturamos a los narcotraficantes más avezados del país, sino también contra el coronavirus", dijo este domingo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, después de informar sobre la captura de un narcotraficante buscado desde 2008.



Edwin Douglas Lima Lobo Dorado, un narcotraficante con dos condenas judiciales, una de abril de 2008 y otra de mayo de 2011, fue detenido el jueves 16 de abril en la carretera entre San Joaquín y San Ramón, en Beni, y fue trasladado y encarcelado el sábado en el penal de El Abra de Cochabamba. “Ha sido condenado en 2008, pero como no había orden a la Policía para que lo persiga, andaba libre con su condena”, precisó Murillo.



El detenido era parte de uno de los clanes familiares de droga más conocidos y peligrosos de Beni, al menos dos familiares suyos también fueron detenidos y enviados a prisión durante los últimos años.



Tres días de esta captura, en Paraguay fue encontrada una avioneta con matrícula boliviana en cuyo interior había una carga de 385 kilos de cocaína, dispositivos GPS y teléfonos celulares, según medios de ese país.



La intervención fue realizada por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), de la Fiscalía, Policía Nacional y militares, en una estancia llamada Buena Suerte, en Bahía Negra, en el Chaco.



Dos personas que estaban a cargo de la avioneta se dieron a la fuga y las autoridades policiales de Paraguay encontraron celulares en un tinglado donde también estaba la aeronave.



A toda esta serie de hechos ligados con el narcotráfico se suma el hallazgo de nueve toneladas de marihuana en Cochabamba y también el tráfico de precursores sin autorización. El Gobierno anunció que será "implacable" con actividades ligadas al narcotráfico que durante 14 años tuvo "protección", en referencia al gobierno de Evo Morales.