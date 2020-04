Proyecciones epidemiológicas: Los casos de coronavirus pueden cuadruplicarse hasta fin de mes







20/04/2020 - 08:35:54

La Paz.- Las proyecciones epidemiológicas de la transmisión del coronavirus en Bolivia alertan que el número de contagiados podría cuadruplicarse hastga fin de mes si la población incumple con las restricciones de la cuarentena



“El monitoreo acumulado nos está mostrando que a nivel nacional, para finales de abril y con cuarentena, tendríamos 1.942 casos, pero sin cuarentena estaríamos por 2.719. La cuarentena está funcionando; el número de contagios está por debajo de las predicciones más bajas”, informó este domingo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Marcelo Navajas, según publica La Razón.



La autoridad advirtió que las próximas dos semanas “serán las más críticas para el país en cuanto a la pandemia” y que el número de infectados podría disparase. Ya en una anterior oportunidad, explicó que el sistema de salud no está preparado para un embate de ese tipo.

Cifras



Según el reporte que dio, en Bolivia se reportan 520 casos confirmados de COVID-19, 25 sospechosos, 3.403 descartados, 32 decesos y 31 recuperados. Según la proyección eqipemiológica esos 520 casos pueden convertrirse en 2000 hasta fin de mes.



NO SE HACEN LAS PRUEBAS SUFICIENTES



El ministro de Salud, Marcelo Navajas, en entrevista con Página Siete reconoce que no tenemos las suficientes pruebas para aplicarlas de forma masiva, pero que pronto llegarán muchas más.



“Así me cueste mi cabeza, (las pruebas) la vamos a usar primero en las personas que más necesitan”, asegura. Reconoce que las críticas del personal de salud “son reales, no podemos negar que nos hemos atrasado”. Pero, también señala que por primera vez el país está comprando una gran cantidad de equipamiento médico.



Lo importante es que toda persona que necesite la prueba, la va a tener. Tenemos que ser concientes que nosotros como país hemos entrado al final en la cadena de compras. El país tiene toda la intención, la Presidenta ha priorizado la lucha contra el coronavirus. No es solamente tener el dinero para comprarlo, sino que los países no estaban produciendo la suficiente cantidad de pruebas y eso hace que nosotros, al haber entrado en una cadena, estamos esperando que nos lleguen más pruebas y poder iniciar las pruebas masivas. Con lo que tenemos aguantamos, pero aguantamos priorizando a las personas que más necesitan y es solamente temporal, informa Página Siete.