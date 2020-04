Percy Fernández se encuentra en estado de coma: En las redes sociales anunciaron su muerte







20/04/2020 - 07:44:26

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández Añez se encuentra en estado de coma en la clínica Foinini, donde no quisieron ampliar detalles de su estado de salud. Mientras tanto, en las redes sociales anunciaron su fallecimiento.



La muerte del alcalde Percy Fernández fue anunciada por muchos de sus amigos, los que muestras de aprecio le dieron el pésame a la familia.

Sin embargo, Fernánez se encuentra en un estado de salud crítico. Sufrió un paro, pero continúa con vida.



"Está en estado de coma. No hay orden de intubación. Su cuadro séptico pulmonar los deprime neurológicamente. No hay orden de reanimación", es la información a la que pudo acceder El Deber de parte del personal de salud.



Fernández ingresó por dengue, pero se le realizó una tomografía por un cuadro de neumonía y fiebre.



El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, pidió licencia para precautelar su estado de salud y la concejala Angélica Sosa fue posesionada como alcaldesa interina en medio de la emergencia sanitaria que se atraviesa por la pandemia COVID-19.



"Mientras dure la emergencia y dada mi imposibilidad de asistir al despacho del alcalde y a las mesas de trabajo interinstitucional debido a numerosos grupos de personas que participan, y por recomendación médica y los parámetros establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), pido al pleno del Concejo Municipal el nombramiento de uno de sus miembros (...) como alcalde interino hasta el 15 de abril de 2020", cita la carta enviada por Fernández a Sosa, quien cumplía la función de Presidenta del Consejo Municipal.