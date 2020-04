EE.UU. acusa a Maduro de brutal represión, corrupción masiva y mala gestión económica







19/04/2020 - 13:22:39

VOA.- Nicolás Maduro culpa de todos los males a las sanciones internacionales. Pero el segundo de la diplomacia estadounidense lo refuta. Señala que las sanciones no le impiden comprar medicinas, alimentos y suministros agrícolas. El problema, dice Kozak, es la corrupción.



El subsecretario de Estado interino para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de desviar kits de pruebas para el coronavirus que fueron enviadas para la población.



“Un verdadero gobierno para el pueblo venezolano se centraría en proteger a sus ciudadanos del COVID19”, expresó Kozak, en un tuit. “En cambio, el régimen de Maduro “arresta médicos, acosa a periodistas, desvía kits de prueba del COVID19 que eran para el pueblo venezolano, bloquea las pruebas a los prisioneros políticos”.



Kozak acompañó su tuit con un vídeo del Departamento de Estado en el que se refutan los argumentos de Maduro de que no se están atendiendo las necesidades de los venezolanos debido a las sanciones impuestas por EE.UU.



En una entrevista de la Voz de América con el encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story,​ el funcionario afirmó que era una "mentira" que las sanciones impidan compra de alimentos y medicinas en Venezuela. Además reiteró que ha pedido ejemplos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero hasta el momento no ha recibido ninguna.



Maduro ha usado las sanciones estadounidenses para justificar la falta de pruebas, equipos de seguridad, medicamentos y cuanta limitación tiene el sistema de salud venezolano. El culpable de todo los males, según dice Maduro en sus discursos, es “el imperialismo norteamericano”.



“Maduro y sus secuaces quieren que ustedes desconozcan las verdaderas razones por las que Venezuela está sufriendo”, dice el vídeo, que muestra imágenes de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana golpeando a manifestantes opositores.



“Las verdaderas causas son una brutal represión, corrupción masiva y mala gestión económica en general”, agrega el vídeo del Departamento de Estado. “Todo provocado por Maduro desde que asumiera el poder en 2013”.



Agrega que ahora con la pandemia Covid19 “la negligencia y destrucción por el régimen de Maduro del sistema de salud de Venezuela está causando incluso más problemas”.



El vídeo afirma que “el presidente interino de Venezuela (Juan Guaidó) está movilizando a su equipo para hacer todo lo que puedan para combatir al coronavirus”.



“En lugar de ayudar desde el brote, el régimen de Maduro ha arrestado médicos, acosado a periodistas y bloqueado las pruebas para los prisioneros políticos. Las acciones del antiguo régimen continúan causando sufrimiento a los venezolanos”, añade.



El sistema de salud venezolano, al igual que casi toda la infraestructura gubernamental, estaba ya en problemas debido a la profunda crisis económica que atraviesa el país. Maduro pidió hace dos semanas 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para hacerle frente al coronavirus, pero su petición fue denegada. Maduro entonces ha venido usando las sanciones como la justificación a las limitaciones en el sistema de salud.



Pero el vídeo refuta esos argumentos señalando que las sanciones no afectan la adquisición de medicamentos o equipos necesarios para contrarrestar el coronavirus y aliviar la crisis de alimentos.



“Estados Unidos ha impuesto sanciones al régimen de Maduro para ayudar a evitar que continúen robando recursos financieros que pertenecen al pueblo venezolano”, agrega el vídeo.



Agrega que hay muchas cosas sobre las que las sanciones no tienen ningún efecto.



“¿Puede Venezuela todavía comprar medicamentos?. Sí. ¿Puede Venezuela todavía comprar alimentos? Sí. ¿Puede Venezuela todavía comprar suministros médicos?. Sí, ¿Equipos para granjas y productos agrícolas?. Sí”, agrega el vídeo del Departamento de Estado.



“Estados Unidos ha proporcionado más de 656 millones de dólares en ayuda para venezolanos dentro y fuera de su país para ayudar a aliviar el sufrimiento causado por maduro y sus compinches”, agrega.



“Estados Unidos permanece con el pueblo de Venezuela y hace un llamado a Maduro para que permita ingresar al país la asistencia internacional imparcial que el gobierno interino (de Guaidó) ha solicitado”, concluye el vídeo incluido por Kozak en su tuit.