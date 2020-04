Ni comida ni farmacia ni servicio a domicilio: Bukele ordena el cierre completo de un municipio por romper la cuarentena







19/04/2020 - 13:19:40

RT.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ordenado este fin de semana cerrar el municipio de Puerto de La Libertad, tras difundirse un video en redes sociales en el que constaba gran afluencia de gente en las calles y varios negocios abiertos en el lugar.



El operativo está a cargo del Ejército, cuyos agentes ya se han desplegado en la zona. "Todas las personas tendrán que estar en sus casas y el 100 % de negocios cerrados, hasta nuevo aviso", tuiteó el presidente tras ordenar la medida al ministro de Defensa, René Francis Merino.



Más tarde, el mandatario señaló en su cuenta de Facebook que "nadie podrá salir de sus casas, ni siquiera con causa justificada. […] No se podrá salir a comprar comida ni a la farmacia, tampoco les podrán llevar nada a domicilio", reiterando que todo tipo de circulación está prohibida, pues tampoco se puede salir o entrar a la localidad.



Bukele precisó que "únicamente se atenderán emergencias de salud", las mismas que serán escoltadas por la Policía. Finalmente, advirtió que los habitantes de los demás municipios deben respetar el confinamiento "de lo contrario, tendremos que aplicar la misma medida".



El presidente, quien ha sido cuestionado por varias disposiciones dictadas para enfrentar la pandemia, justificó la decisión señalando que se trata de proteger la vida de la ciudadanía. "Si a usted no le importa la salud de su familia, a nosotros sí", concluyó.



No obstante, su argumento no fue bien recibido por la oposición y otras organizaciones internacionales. "Esta medida es claramente desproporcionada y por lo tanto violatoria de los derechos humanos", publicó José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch.



La polémica ordenanza también surgió poco después de la difusión de otro video en el que decenas de personas aisladas en el hotel Beverly Hills de Puerto de La Libertad, desde hace más de 30 días, pidieron a las autoridades terminar con el confinamiento.



Quienes están dentro, aseguran que les han realizado varias pruebas y no reciben ninguna noticia sobre la fecha en la que podrán salir.



"Hoy hubiésemos querido ver a un presidente que atendiera la desesperación de las personas en el hotel Beverly Hills, pero a cambio, vimos como su rabia cercó por completo el Puerto de La Libertad. Fue eso, su rabia sin uso de la razón", declaró el vocero del partido político Nuestro Tiempo, Andy Failer.