Covid-19: ¿Por qué se infectan de nuevo los recuperados?







19/04/2020 - 13:17:32

RT.- Corea del Sur parece haber controlado la pandemia del coronavirus, si bien está experimentando un rápido crecimiento de recaídas de pacientes que, aparentemente, habían superado con éxito la infección por covid-19.



Según informaron este viernes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del país (KCDC), en la última jornada el número total de pacientes curados que han vuelto a dar positivo por coronavirus aumentó en 22 casos, sumando un total de 163 personas, lo que supone un 2,1 % de todas las altas (7.829) en el país asiático.



Casos similares también se han reportado en China, donde pacientes dados de alta volvían a ser ingresados en hospitales por covid-19. En cualquier caso, no hay estadísticas oficiales al respecto.



Para declarar a un paciente "recuperado" y liberarlo de la cuarentena, Corea del Sur requiere que dos pruebas consecutivas realizadas con intervalos de 24 horas den negativo. En los 163 casos detectados en el país, el tiempo promedio entre la liberación del aislamiento y la nueva detección del virus fue de 13,5 días (1 día como mínimo y 35 como máximo).



Por lo general, aquellos que dan positivo de nuevo son detectados a través de pruebas regulares requeridas por algunos municipios surcoreanos. Otros se someten a una prueba por voluntad propia tras experimentar síntomas de la enfermedad. Según la KCDC, la mayoría de los 163 pacientes reinfectados son asintomáticas o presentan síntomas leves.



¿Por qué se producen las recaídas?



Los motivos exactos que causan este fenómeno aún se desconocen. Para esclarecerlos, las autoridades sanitarias de Corea del Sur (que hasta la fecha ha confirmado 10.661 casos de infección y 234 casos mortales) han lanzado una investigación, si bien no parecen inclinarse a favor de la versión de la reinfección, indica The Korea Herald.



Según el medio surcoreano, les parece más creíble que el virus se haya reactivado en vez de tratarse de un nuevo contagio. Otras teorías sugieren que el fenómeno pudiera deberse a un fallo en las pruebas, o que podría originarse a partir de restos del virus no activos que permanecen en el organismo del paciente, pero que no son infecciosos ni peligrosos para la persona que los tiene ni para los demás.



"No pudimos encontrar un virus activo [en pacientes recuperados que dieron positivo de nuevo], por lo que creemos que no será altamente infeccioso", declaró este viernes la directora general de KCDC, Jeong Eun-kyeongen, en una sesión informativa.



Según la especialista, en la mayoría de los casos repetidos de contagio que se detectaron en la semana transcurrida desde la recuperación, los pacientes primero dieron resultados "negativos y positivos alternativamente, debido a los restos del virus en el organismo".



El Gobierno surcoreano ha pedido a sus ciudadanos que sigan cumpliendo con las restricciones y que mantengan el distanciamiento social. Además, introdujo el denominado "plan de respuesta" a los casos reiterados de covid-19, de tal forma que las personas dadas de alta del aislamiento deberán mantenerse en cuarentena domiciliaria y monitorear sus síntomas durante otras dos semanas.



Actualmente, la posibilidad de que el SARS-CoV-2 vuelva a activarse en un paciente que se cure y dé negativo en los análisis es un tema abierto que preocupa en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue sin tener respuesta a la pregunta de si los pacientes recuperados del covid-19 pueden volver a contagiarse o desarrollan inmunidad al nuevo coronavirus.



La respuesta inmunitaria



Una de las claves para entender el proceso de recuperación del coronavirus pasa por comprender la respuesta de los anticuerpos de los pacientes curados y por determinar si sus organismos tienen inmunidad ante el patógeno, y por cuánto tiempo.



Las inmunoglobulinas tipo G y M (IgG e IgM) actúan como anticuerpos específicos contra el covid-19, y un estudio realizado a 173 pacientes en China a finales de marzo demostró que estos anticuerpos siguen presentes en el organismo de las personas hasta 39 días desde el inicio de la enfermedad, el período máximo observado hasta el momento.



No obstante, estos datos no son suficientes para responder con exactitud a los interrogantes sobre la respuesta inmunitaria al coronavirus. "Eso es algo que realmente necesitamos comprender mejor, cómo se ve esa respuesta de anticuerpos en términos de inmunidad", afirmó la investigadora principal de la OMS sobre covid-19, la doctora Maria Van Kerkhove.



Según explicó, un estudio preliminar con enfermos recuperados en Shanghái (China) ha demostrado que mientras algunos pacientes generaban una respuesta de anticuerpos muy alta, otros no presentaban ninguna respuesta "detectable". En cualquier caso, aún no queda claro si los pacientes con una respuesta de anticuerpos fuerte son inmunes a una nueva infección, agregó.