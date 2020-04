Ministro dice que no tienen que pedir permiso a nadie para volver al Trópico y anuncia procesos a instigadores





19/04/2020 - 12:56:35

Opinión.- El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó ayer que no se puede permitir que el Trópico de Cochabamba se convierta en una "isla" o una "republiqueta" dentro del país, después de que pobladores de Shinahota expulsaran policías en medio de insultos y persecución. Además, anunció que los instigadores de la violencia serán procesados de manera penal para que respondan por los delitos de sedición y atentado a la salud pública.



"No podemos permitir que el Chapare sea una republiqueta aparte en Bolivia, que tenga un tratamiento especial; la Policía tiene el deber, la obligación y el derecho de estar en todo el territorio nacional y establecer presencia estatal, no podemos permitir que un grupo, un sector, determine que la Policía no puede estar en ese sector", dijo anoche Coímbra, en una entrevista con el programa "Que no me pierda".



La noche del jueves, los pobladores de Shinahota, instigados por algunos dirigentes y autoridades locales, obligaron a 85 policías a salir de esa localidad en plena emergencia sanitaria por el COVID-19. Incluso, incumpliendo el plazo que les habían dado horas antes.



"Esto se convierte no solamente en un atentado contra la salud, porque se aglomeró gente, sino que también es un acto sedicioso, porque se está atentando contra el orden público (...) el Chapare no es una isla, no es una republiqueta, no es un país diferente al de Bolivia", insistió Coímbra.



Ayer, el secretario general de la Federación del Trópico de Cochabamba, Omar Claros, aseguró en una entrevista a RKC, que habían determinado junto a sus bases dar un plazo de 24 horas para que los efectivos dejen la zona, debido a que no coordinaron previamente su retorno y fueron “sorprendidos”.



Sobre ese punto, el Ministro recordó que el Chapare no tiene que tener un trato diferente al resto del país, por tanto, la Policía puede estar en todos los rincones del territorio nacional "sin pedir permiso a nadie".