Policía cierra perímetro de Hospital Perla del Acre







19/04/2020 - 12:54:48

El Diario.- El fallecimiento del paciente cero por coronavirus en Cobija, Pando, obligó a las autoridades sanitarias y policiales a cerrar el perímetro alrededor del Centro de asilamiento Perla del Acre, en el marco de los protocolos establecidos para este tipo de casos, según reportes de prensa.



Los policías de inmediato precintaron el lugar y pidieron a los vecinos no acercarse y tomar sus recaudos de quedarse en casa cumpliendo la cuarentena, mientras que en las zonas cercanas se procedía a la desinfección.



En las redes sociales dan cuenta del fallecimiento del hombre de la tercera edad, de 67 años, que no pudo resistir el coronavirus, y murió hoy antes del mediodía, alrededor de las 10:30, con información del periodista Hugo Mopi, que trabaja en Cobija.



Según los medios nacionales indican que Mopi recibió la confirmación del deceso de esa persona, en una entrevista a un subteniente de la Policía, que estaba a cargo del cierre perimetral del centro de salud de aislamiento.



Kuniani Murakami, director del Sedes de Pando, informó que el paciente murió de cardio respiratorio, y que se procedió a implementar los protocolos de seguridad.



Señaló que en ese departamento existían 12 casos positivos por Covid-19, 62 descartados y siete sospechosos, pero hasta el momento no hay ningún recuperado.



El paro cardio respiratorio (PCR) es la repentina detención de la respiración y del latido cardíaco en un individuo.



Dijo que los pacientes están siendo atendidos, y también se hacen las respectivas pruebas para evaluar a los pacientes.



Unitel informó que el paciente habría llegado a la capital, Cobija, desde La Paz el pasado 18 de marzo, y que en los primeros días no presentó síntomas, tras haber recibido la prueba un par de días después se conoció que el resultado era positivo por lo que se decidió mantenerlo aislado en el centro Perla del Acre, por protocolos de bioseguridad.