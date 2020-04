Pensiones: Colegios exigen pagos, padres objetan que no cumplen 200 días de clases





19/04/2020 - 12:53:12

Página Siete.- La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) afirma que se mantendrá el pago normal de las pensiones y que únicamente serán reprogramadas en casos de “dificultades muy extremas”. La Junta de Padres de Familia de Colegios Privados cuestiona que no se cumplen los 200 días hábiles de formación por los que pagan y alegan que las clases virtuales no son accesibles a todos los alumnos. Piden que se haga un estudio para los desembolsos.



“Se va a cumplir el compromiso del contrato de prestación de servicio educativo que firma el padre de familia en el momento de las inscripciones y por el que acepta cancelar 10 pensiones en la gestión. Acordamos con el Ministerio de Educación que para los padres de familia que tengan dificultades muy extremas se va a hacer una reprogramación conforme a sus posibilidades”, afirmó la presidenta de Andecop, Isabel Sotez. Añadió que ese es el único ingreso que tienen los colegios para poder cumplir con sus obligaciones.



Ante esta continuidad en el cobro de las pensiones, los padres de familia persisten en que también se cumpla con la otra parte del contrato: “En los colegios particulares siempre nos han sangrado la economía y esta vez no nos dejaremos. Ellos piden que se cumpla el contrato, perfecto; nosotros también vamos a exigir que se cumplan los 200 días hábiles de trabajo”, manifestó el presidente de la junta de padres de familia de colegios privados, José Antonio Pereira.



“En los colegios particulares también tenemos mamás, papás, que son comerciantes, taxistas, que van a tener problemas en el pago y hemos pedido que se haga un estudio”, agregó.



El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, explicó esta semana que la emergencia sanitaria obliga al Gobierno a replantear el sistema educativo en todos sus niveles -primaria, secundaria y universitaria-, tarea en la que trabajan en coordinación con Andecop, la Asociación Nacional de Universidades Privadas (Anup), y los maestros de educación urbana y rural.



Anunció una reprogramación del calendario escolar y abrió la posibilidad de que en la actual gestión no se cumplan los 200 días de clases previstos.



Informó que se prevé que el inicio de clases sea en mayo en todo el país, cuando finalice la cuarentena. Adelantó algunos de los cambios a implementar para evitar el contagio del coronavirus en las aulas, como reducir el número de alumnos por clases y fijar días de asistencia para evitar aglomeración de estudiantes. El ministro espera que haya regularidad en el segundo y tercer trimestre.



Desde Andecop mostraron su acuerdo: “Yo creo que así tiene que ser. Ya no podemos pasar clases normalmente. Tendrían que darse en grupos con un 50% de alumnos en cada curso y los recreos tendrían que ser por turnos”, sostuvo Sotez.



Sin embargo, para los padres de familia estas acciones no son suficientes y manifiestan su preocupación por el “grave” riesgo que supone para los alumnos volver a clases si no se toman las precauciones adecuadas.



“Los niños y jóvenes van a seguir dándose besos y agarrándose las manos. Queremos saber si los colegios particulares, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud nos van a garantizar que nuestros hijos no van a correr ningún riesgo al reinicio de las clases”, expresó Pereira.



“No creo que por reducir los alumnos vayamos a tener más seguridad. ¿No van a tener recreo? ¿No se van a poder juntar los alumnos? Hay que ver la realidad de una forma más responsable”, cuestionó Pereira.



Otro de los cambios que se prevén es que el docente complemente el trabajo del aula con clases virtuales o a distancia. Como en Bolivia no toda la población tiene acceso a internet, y si lo tiene es deficiente, el ministerio de Educación gestiona con Entel un plan para allanar estas falencias.



“Muchos alumnos que no tienen celulares o computadoras en sus casas, no sé cómo van a solucionar eso, ya que no es una enseñanza al alcance de todos. Lamentablemente, nunca hemos tenido los medios y ni siquiera implementándolos a última hora vamos a lograr tener las condiciones para que se puedan dictar clases virtuales”, subrayó Pereira.



Clases en cuarentena



Oruro El 11 de marzo se confirmó los dos primero casos de Covid-19 en el país, uno de ellos en Oruro, este municipio determinó la suspensión de las actividades escolares.

Bolivia El 12 de marzo, el Gobierno determinó suspender las clases en todos los niveles educativos del país para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Virtual Muchos colegios y universidades implementaron el uso de plataformas virtuales. No hubo ninguna estrategia educativa para evitar la brecha digital entre alumnos.



Padres piden estar en negociaciones



La Junta de Padres de Familia de Colegios Privados pide ser partícipe de las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Ministerio de Educación, Andecop, Anup y los maestros de educación urbana y rural del país para definir el modelo de trabajo y las medidas que se tomarán en el ámbito educativo.



“Que nos inviten. Sino no es negociación, es un negociado”, señaló el presidente de dicha entidad, José Antonio Pereira. Afirmó que los colegios particulares siempre fueron “relegados” y “discriminados” por todos los gobiernos.



Exigió que se haga un estudio para el pago de las pensiones y que los beneficios que se dan a los colegios fiscales se extiendan a los privados. “Nunca hemos sido incluidos en el bono Juanito Pinto, en el desayuno escolar o en las mochilas. Piensan que los papás de los colegios particulares tenemos dinero por demás y es mentira”, dijo.