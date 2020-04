En Patacamaya realizan ferias todos los días pese a estar encapsulados desde el 29 de marzo







19/04/2020 - 12:48:40

El Deber.- La población altiplánica de Patacamaya, que supuestamente vive "encapsulada" desde el 29 de marzo, no tiene problemas a la hora de realizar ferias o desarrollar su actividad económica. Todos los días se realizan ferias en la carretera para abastecimiento de los pobladores y hoy, domingo, que no debería haber actividades en ningún punto del país, existen dos ferias de las comunidades aledañas.



“Está la feria de la plaza 15 de Enero y la plaza Litoral, son ferias de breve tiempo, de seis a nueve (6:00 a 09:00), no duran más. Son las comunidades que vienen momentáneamente a vender sus productos”, justificó el abogado Gabriel Guarachi que fue asesor legal del municipio.



Bolivia enfrenta la pandemia del coronavirus y en Patacamaya surgió el primer caso que se presentó en La Paz, luego aparecieron más casos y el 29 de marzo, las autoridades decidieron declararla “zona roja” donde no se permitía la salida ni le ingreso de ninguna persona.



Este domingo en la mañana llegaron fotografías de la feria en la plaza 15 de Enero donde supuestamente se asientan los vendedores. Según Guarachi las ferias se realizan todos los días de la semana, en la avenida principal.



La alcaldesa de la población, Laureana Copa aseguró que es el intendente el encargado de no permitir las ferias y admitió que las actividades comerciales se realizan todos los días para el abastecimiento de la población, aunque agregó que se realiza por breve tiempo.