Industriales y gastronómicos ven insuficientes las medidas estatales para paliar la crisis económica







19/04/2020 - 12:33:32

El Deber.- Como insuficientes, así calificaron los sectores industrial y gastronómico al paquete que lanzó el Gobierno la semana psada para atenuar la crisis que se avecina luego de la cuarentena por la presencia del coronavirus en el país. El Poder Ejecutivo lanzó una línea de crédito para que las empresas paguen sueldos por dos meses y creó un fondo de Bs 1.500 millones para reactivar la actividad de las micro y pequeñas empresas.



El primer plan contempla que las compañías con problemas de liquidez accedan a créditos de hasta dos salarios mínimos nacionales, por cada trabajador que emplea. Los préstamos son por un plazo de hasta 18 meses, con dos de gracia. A esta medida se suma la creación de un fondo para reactivar la actividad de las empresas afectadas por la paralización de la economía.



Desde el 22 de marzo el país vive un estado de emergencia que paralizó todas las actividades sociales y económicas. Uno de los más afectados fue el sector gastronómico que dejó de operar.



Desde Cainco observan que las medidas del Gobierno van en la dirección correcta. La dirigencia revela que se reúne con los diversos sectores para atender temas específicos que golpean a la inversión privada en la emergencia sanitaria





Fernando Medina, presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, señaló que el paquete no será “algo impactante ya que solo se trata de incrementar las deudas como empresas”.



Explicó que la medida “es solo una parte de la solución, dado que, si no existe una acción a fondo del tema de los pagos de sueldos, se vendrán muchos despidos o cierre de empresas”.



Solo en Santa Cruz operan cerca de 3.000 marcas de negocios gastronómicos en sus diferentes categorías.



Una vez termine la cuarentena, dijo que es difícil que esos negocios puedan volver con el 100% del personal.



“Es seguro que un porcentaje significativo no volverá con el 100% de trabajadores. Me atrevo a decir que casi todos harán recortes”, anticipó.



En este escenario, el dirigente dijo que aún siguen esperando respuestas acordes a la realidad del sector.



“Esa es la única esperanza para que una gran parte de estos negocios y gran masa de fuentes laborales no se pierdan”, señaló.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector gastronómico emplea un 9,5% de la población económicamente activa en Bolivia.



Esperan acciones para impulsar la oferta



En esa línea, Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ponderó que las nuevas medidas económicas aprobadas el 14 de abril están destinadas a salvar la vida de las familias con la inyección de liquidez y estímulo de la demanda agregada, mediante el Bono Familia y el Bono Universal que significa un gasto de alrededor de $us 500 millones tanto para los planes de crédito para pagar salarios y el fondo reactivación.



Sin embargo, señaló que el sector privado industrial aún aguarda un conjunto de medidas económicas enfocadas en la oferta y destinadas a las empresas que les permita superar la crítica situación financiera en la que se debaten por el impacto del Covid– 19.



“Las medidas son insuficientes. No son medidas concretas para las empresas”, puntualizó.



El industrial dijo que en su sector hay una “profunda preocupación” porque las factorías deben seguir honrando sus obligaciones en un contexto donde no hay ventas y esto genera una asfixia financiera.



“Esperamos que, en los próximos días, el Gobierno nacional apruebe un conjunto de medidas económicas que permitan ahora salvar la vida de las empresas”, señaló.



Agregó que la CNI viene ultimando los detalles de su propuesta “operación retorno al trabajo” que será presentada al Gobierno, puesto que la falta de ingresos por la cuarentena está generando un severo proceso de iliquidez y recesión empresarial.



“Debemos retornar al trabajo de forma gradual, sectorializada, con estrictas medidas de bioseguridad” para evitar el cierre de las empresas y la pérdida de los empleos en Bolivia.