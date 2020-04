Covid-19: Navajas no aclara plazos para incrementar test, ni para laboratorios ni el destino de las donaciones





19/04/2020 - 11:56:24

El País.- El Ministro de Salud, Marcelo Navajas, convocó a una conferencia de prensa este domingo en la que se preveía diera respuesta a alguna de las cuestionantes más repetidas en los últimos días, y particularmente desde que circuló el instructivo que limitaba la toma de muestras a pacientes sintomáticos muy evidentes del Covid-19 bajo riesgo de sanción.



Navajas explicó el cuadro de situación y mostró proyecciones de contagios para los próximos meses, que en las peores circunstancias llegaría a 48.000 según sus estimaciones. También detalló los refuerzos de personal y de infraestructuras identificadas para enfrentar la situación en los diferentes departamentos y señaló que se ha malinterpretado el instructivo «era para médicos», asegurando que no se negaría la prueba a nadie que la necesitara (sic), pero que había escasez y que no se podía ocultar.



Navajas, así, no respondió sobre los plazos que se manejan para implementar los test, que según el embajador Mostajo llegarán a 1.300 diarios; tampoco en los plazos en los que funcionarán los laboratorios en los departamentos, a los que les faltan reactivos, puesta a punto e incluso personal capacitado pese a que hace más de tres semanas de los anuncios; y tampoco explicó el destino de las donaciones de los test de la empresa china de hace dos semanas.



La OMS señala que es fundamental realizar pruebas lo más rápido posible para aislar los contagios incluidos los asintomáticos y tratar cuanto antes la enfermedad. El ministro de Salud alemán ha apostillado que es clave hacerlo en la primera semana para asegurar el éxito.