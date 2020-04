Autoridades de Villa Tunari van a cautelares y la Fiscalía solicita su detención domiciliaria







19/04/2020 - 11:54:16

Correo del Sur.- La presidenta del Concejo Municipal de Villa Tunari, Lidia Hinojosa, y el director municipal de Desarrollo Humano del mismo municipio cochabambino, Albino Huaygua, serán sometidos a audiencia de medidas cautelares la tarde de este domingo, aunque la Fiscalía anunció que pedirá sustitutivas para ambos, mientras su defensa adelantó que demandará su libertad irrestricta.



Hoy imputados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, los funcionarios públicos fueron aprehendidos el sábado, tras entregar fruta del Chapare como donación al municipio chuquisaqueño de Tomina. Iban en un vehículo oficial.



El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, adelantó a Correo del Sur Digital que una vez presentada la imputación solo se aguarda que el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca fije hora para la audiencia, acto que se desarrollaría en horas más.



“Aclarar que primero se ha tomado las declaraciones a los arrestados, porque la Policía los ha pasado como arrestados y después de hacer una inspección ocular al vehículo, además de recolectar las evidencias, recién la comisión de fiscales ha decidido ampliar por otros delitos y emitir el mandamiento de aprehensión, no es que nos hayamos arrepentido”, sostuvo la autoridad.



Precisó también que el comunicador Landert Marca que acompañaba a las autoridades municipales declaró como arrestado y se dispuso su libertad, porque no era funcionario.



Arguyendo el principio de proporcionalidad, Nava Morales agregó que se solicitará la detención domiciliaria de Hinojosa y Huaygua, que nos utilicen bienes del estado y que cumplan el decreto de cuarentena total por la pandemia del coronavirus.



“Se ha evidenciado que ellos han tomado otras rutas para llegar a Tomina, no han ido por las trancas que correspondía (…) no se ha encontrado alguna movilidad, ni ellos han podido demostrar que se haya repartido el producto (la fruta)”, explicó, sin embargo, para fundamentar la imputación contra los funcionarios públicos.



ABOGADO DEFENSOR



La versión de uso de rutas alternas, fue desmentida también a este medio por el abogado defensor de los aprehendidos, Rolando Cruz.



El jurista indicó que sus clientes pasaron la noche en el módulo policial de Villa Armonía, dijo que preparaban la defensa material de los mismos, y esperaba que las autoridades actúen según procedimiento.



Cruz calificó la aprehensión como “un acto de total ilegalidad” porque, según sus palabras, Hinojosa y Huaygua actuaron en atención a un pedido de colaboración de autoridades municipales de Tomina.



Planteará la libertad irrestricta de sus defendidos porque “ni siquiera corresponde medidas sustitutivas”.