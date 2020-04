Cochabamba: Los dos directores del SEDES hacen inspecciones por separado y defienden su designación







19/04/2020 - 11:49:28

Opinión.- El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), designado por el Gobierno nacional, Miguel Delgado, aseguró que es el único responsable de la institución y le pidió a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, realizar un trabajo coordinado para combatir el coronavirus ya que “se trata de salvar vidas, no de salvar escritorios”.



“Yo soy el director. El problema de la Gobernadora es que no entiende la resolución ministerial que me nombra. Nadie está desconociendo autonomías. Ella cree que no tiene valor, pero es su interpretación”, aseveró en una entrevista con OPINIÓN.



Sin embargo, el director del SEDES ratificado por la Gobernación, Eddy Calvimontes, indicó que él tiene la firma autorizada para disponer los recursos económicos y que no les comunicaron nada sobre el cambio, directamente encontraron las oficinas precintadas.



“Soy el único que puede firmar cheques. No sé cómo se hará en esa situación porque nosotros pagamos absolutamente todos los gastos de los servicios que nos prestan. Otro interino (director), cómo podría utilizar dinero de otra entidad que no le corresponde”, dijo Calvimontes.



El Ministerio de Salud, a través del Decreto Supremo 4200, realizó la intervención del SEDES y designó a Delgado en reemplazo de Calvimontes. Frente a esa situación, el nuevo director comenzó a realizar inspecciones en diferentes hospitales y se encuentra en proceso de evaluación de la situación del SEDES Cochabamba.



Aseguró que su prioridad es trabajar para frenar los contagios de coronavirus y tener todo listo para atender a pacientes infectados.



Sobre el mismo punto, Calvimontes dio a conocer su deseo de que ambas instancias encuentren una salida lo antes posible para no perjudicar los trabajos de control del COVID-19.



“Solicitamos que las partes interesadas, el Ministerio de Salud y la Gobernación, se sienten, dialoguen y de una vez solucionen. Nosotros solo somos servidores públicos y queremos trabajar por el bien de la salud de Cochabamba, al menos eso es lo que yo he hecho estos dos meses y medio que ejerzo este cargo. Quiero que definan nuestras funciones. Nadie se está agarrando del cargo, simplemente hay procesos legales y por incumplimiento de deberes nos pueden castigar”, afirmó Calvimontes.



Según Delgado, su designación está basada en disposiciones constitucionales que establecen el paso de los SEDES de todo el país, en el ámbito técnico y administrativo, al Ministerio de Salud. “A mí me han dado una misión; es combatir la pandemia y hacer lo que hasta ahora no se ha estado haciendo”, expresó.



Desde que asumió el cargo, el pasado viernes por la mañana, comenzó sus labores rápidamente. Pidió informes a todas la direcciones dependientes de esa institución, mismos que deben ser entregados hasta el lunes.



Sin embargo, Calvimontes contó a OPINIÓN que ayer ingresó a su oficina nuevamente, después de que la Gobernadora quitara los precintos de seguridad. Además, comentó que continúa con su trabajo regular de supervisión a hospitales y reuniones con diferentes sectores para coordinar labores.



Incluso, fue a recibir ayer a las personas que llegaron a la terminal terrestre desde Pisiga después de terminar el aislamiento obligatorio.



CONFORMACIÓN DE RED HOSPITALARIA Delgado ya se planteó objetivos. Uno de ellos es conformar una red de hospitales, privados y de seguridad social, que se enfoque en la lucha contra el coronavirus.



Adelantó que se encuentra en conversaciones con estas clínicas para trabajar de forma conjunta, respondiendo a las necesidades en la fase de mitigación del COVID-19.



“He recibido llamadas de los directores de los hospitales privados que, a tiempo de apoyarme, me pidieron conversar. Dicen que nadie les dijo nada y que ellos están dispuestos a cooperar”, contó.



Por otra parte, ayer realizó la inspección del hospital del Sur y aseguró que está listo para recibir pacientes de COVID-19. "El lunes ya se tiene que poner en funcionamiento el laboratorio. Ya se definió las áreas de circulación en la superficie del hospital. Y, por el momento, hay tres camas de terapia intensiva. Hay buenos avances, pero falta definir personal", indicó Delgado.



Explicó que, de los 350 ítems designados a Cochabamba, la mayoría irá a este nosocomio, ya que cuenta con los equipos disponibles para ser empleados en la atención al público, a diferencia del hospital del Norte, donde afirmó que aún faltan muchas cosas.



De la misma forma, Eddy Calvimontes, aseguró que se encargó de terminar de alistar el hospital del Sur para su funcionamiento. Habilitó las tres camas de terapia intensiva y completó los equipos.



Ambos directores contaron haber supervisado el hospital Solomón Klein Sacaba) y tenerlo listo la atención de pacientes con COVID-19.



La situación aún es incierta, mientras que los casos de contagio ya suman 60 en todo el departamento, hay cinco fallecidos por la enfermedad y se identificó ocho municipios en el mapa de riesgo.