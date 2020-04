Mesa teme una crítica recesión económica y pide un pacto político nacional







19/04/2020

Brújula Digital.- El expresidente Carlos Mesa teme que el país ingrese en una “crítica recesión económica” debido a las medidas que restringen el movimiento de personas, y que para ello se necesita un “pacto político nacional”, que fije políticas de Estado que logren enfrentar los problemas sociales que el país enfrentará.



Entrevistado por Brújula Digital, Mesa dijo también que es inaceptable que la dirigencia masista del Chapare intente tener una suerte de “control ilegal de espacios geográficos que son parte del territorio boliviano”, aunque advirtió que el Estado no debería caer en los errores del pasado en este tema.



“Vamos a atravesar en los próximos dos o tres años una situación extremadamente crítica de recesión económica, de destrucción de empleo, de caída del Producto Interno Bruto y de una situación dramática del sistema productivo empresarial del país”, dijo Mesa a Brújula Digital.



El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana dijo que en ese escenario “probablemente vamos a tener un incremento de la pobreza y un incremento de la vulnerabilidad de nuestra población. Sobre esa realidad, Bolivia no puede encarar el coronavirus, el día después, con la misma lógica como si no hubiera pasado nada”.



Según su criterio, la posible confrontación futura, los conflictos sociales, las protestas, las demandas de cualquier naturaleza hacen que sea inaceptable que se enfrenten sin ningún tipo de unidad nacional.



“Creo yo que eso nos obliga a tener un gobierno elegido en las urnas con la obligación de construir un pacto político nacional basado en políticas de emergencia, políticas de Estado que tienen que ver con respuestas sociales y económicas a lo que va a ser durísimo de enfrentar”, expresó.



Según la visión del expresidente, si no se logra ese acuerdo que genere las mencionadas políticas de Estado, se puede “correr el riesgo de una inestabilidad y una situación de conflicto social permanente porque la situación de la sociedad va a ser muy compleja”.



Chapare



La acción de un grupo de cocaleros en Sinahota, Chapare, que expulsó a un destacamento policial destinado a realizar tareas de control sobre las medidas contra el coronavirus, fue calificado por Mesa como algo “completamente inaceptable”.



“Esto muestra como sectores radicales del MAS mantienen una línea de oposición por oposición y un control ilegal de espacios geográficos que son parte del territorio boliviano. (Esas actitudes) no cambian a pesar de que estamos en una emergencia nacional, en un escenario obvio y que hace más que nunca necesaria la presencia del Estado para luchar contra el coronavirus”, sentenció.



El expresidente añadió a Brújula Digital que “ya de hecho en condiciones normales era inaceptable que se impida la presencia de la Policía en el Chapare, pero hoy simplemente forma parte de una acción que está boicoteando de manera irresponsable, y con nivel de delito, la presencia del Estado para luchar contra el coronavirus”.



En el pasado, la represión policial en el Chapare “generó la sensación de victimismo de ese sector” además de haberse fortalecido a Evo Morales, que “no hubiera logrado la presidencia del país”.



Lucha contra el coronavirus



Respecto de las medidas asumidas por la presidenta Jeanine Añez para combatir la expansión del coronavirus en el país, Mesa se mostró básicamente de acuerdo. Dijo apoyar la ampliación de la cuarentena y, en líneas generales, la entrega de bonos y de ayudas a las empresas.



Donde encontró diferencias con las acciones del gobierno son en los temas de comunicación y de transparencia. Respecto al primero, dijo que los reportes no deberían ser solamente sobre nuevos casos y fallecidos, sino sobre tomas de tests, cantidad de camas disponibles, uso de equipamiento médico, etc.



Sobre la demanda de transparencia expresó que se entiende que, por estar el país en una situación de emergencia, no se pueden exigir al gobierno una información de detalle cómo se esperaría en tiempos de mayor estabilidad.



De todos modos, dijo, “no creo que eso impida la posibilidad que (las autoridades) digan ‘hemos adquirido, por decir, 100 respiradores artificiales, de tal empresa que está en China o en Alemania o en Francia, que ha costado tanto y que van a llegar en tal fecha’”.



Agregó que “entiende” que estamos “en una situación de excepción en la que uno debe ser flexible y comprender que el gobierno tiene urgencias, pero es perfectamente posible y compatible que esas urgencias sean comunicadas y explicadas a la población”.