Inlasa prioriza pruebas de coronavirus a sintomáticos porque requieren diagnóstico rápido







19/04/2020 - 11:30:42

La Paz, (ABI). - El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) de La Paz aclaró que las pruebas de COVID-19 no están prohibidas o restringidas, sino que se está priorizando los casos sospechosos con sintomatología activa porque son precisamente los que necesitan un diagnóstico inmediato.



"No es que están prohibidas las pruebas a personas que así lo requieran, sino que se está priorizando los casos que son sospechosos con sintomatología activa porque son ellos quienes requieren el diagnóstico rápido para tomar las acciones clínicas correspondientes", dijo Christian Trigoso, director de Inlasa, según cita una nota publicada por el Ministerio de Salud.



Esta aclaración surge después de que en los últimos días surgieron una serie de especulaciones a partir de una instrucción para que se priorice la toma de muestra a casos sospechosos con sintomatología activa en base a recomendaciones de normas nacionales e internacionales.



"Se respeta la voluntad de las personas que quieran hacerse la prueba, pero debemos actuar con racionalidad por ahora y priorizar que las pruebas sean dirigidas a los casos con sospecha", insistió.



Trigoso remarcó que, si todas las personas solicitaran hacerse la prueba del nuevo virus, se ocasionaría la saturación y el colapso de los laboratorios que hacen este estudio, lo cual no soportaría el sistema de salud actual del país, además existe una alta demanda de reactivos a nivel mundial y en ese contexto hay que actuar con racionalidad.



"La falta de reactivos (solución química necesaria para las pruebas) no es un problema en Bolivia, sino mundial y hoy estamos consiguiendo esas soluciones por gestiones del Gobierno y el apoyo de organismos internacional", apuntó.