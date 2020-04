Óscar Urenda: Estamos en una curva sostenida del Covid-19; se debería ampliar la cuarentena







19/04/2020 - 11:24:52

El Deber.- El 10 de marzo, Santa Cruz confirmó el primer caso positivo de coronavirus. Fue un caso importado de una paciente de San Carlos que llegó desde Italia. Hasta este 18 de abril que se dio el último reporte se contabilizan 255 casos confirmados, de los cuales 55 son importados y 230 contagios locales.



El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, indica que estamos en una curva baja y sostenida por las medidas de contención que se han aplicado.



_ ¿Cuál es la curva epidemiológica del Covid-19 en el departamento cruceño?



En este momento la curva es baja y sostenida, principalmente en los reportes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las provincias están con la misma intensidad que la capital cruceña, lo que nos complica. Ayer, ha habido la mitad de los casos en provincias, a pesar de que ha disminuido en Montero, pero nos ha aparecido en San Pedro, Saavedra, Warnes y Cotoca. En Vallegrande ya bajó, igual que en Concepción.



_ ¿A qué atribuye que este virus del Covid-19 vaya apareciendo en más municipios?



No hay duda de que son contactos locales. En Vallegrande fue a partir de un importado, al igual que en Montero, pero va saltando.



_ ¿Qué evaluación hace de la cuarentena?



Si no hubiera habido la cuarentena, contención y vigilancia epidemiológica, estuviéramos en una situación grave.



_ En este momento la cuarentena está fijada hasta el 30 de abril ¿Cree que debe ampliarse?



Lo ideal es un periodo más de cuarentena; es decir, unos 14 días más (hasta mediados de mayo) y luego ir midiendo quiénes van a salir y qué respuesta tenemos.



_¿Esta situación la han planteado a las autoridades nacionales?



Todavía no, pero hemos pedido que antes de tomar una decisión sobre la cuarentena se consulte no solamente a los epidemiólogos de La Paz, sino también al Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes).



_ ¿Cómo evalúa el comportamiento ciudadano en esta cuarentena?



Creo que un 90 por ciento está acatando, en los barrios es más complejo, pero es un tema que lo controla la Policía Nacional y el Ejército.



_ ¿Cómo estamos en espacios en los centros hospitalarios y el equipamiento correspondiente?



Por lo pronto, tenemos espacio en los hospitales, porque hemos empezado a sacar a los positivos que no tienen síntomas, los hemos llevado al centro Ana Medina, donde hay 200 espacios y en este momento hay 60 personas. También algunos que tienen condición social y tienen espacio para estar contenidos en sus casas, se han quedado. En los hospitales están los que necesitan internación.



Podemos tener más espacio todavía, porque estamos esperando el presupuesto para Montero, que serían otras 200 camas. Además, hemos coincidido con la Alcaldía (capitalina) de que ellos deben seguir buscando albergue porque el 80 por ciento de los pacientes no necesita internación.



_ ¿Cómo ha sido la coordinación con el nivel central y municipal para encarar las medidas de esta pandemia?



Santa Cruz ha tenido una muy buena coordinación. Con la Alcaldía municipal coordinamos muy bien y seguimos trabajando. Ellos se hacen cargo del primer nivel y le han dado equipamiento a sus centros porque ahí también se capta a los pacientes y se toman las muestras; nos han dado el centro Ana Medina y están trabajando en la dotación de alimentos. Y con el nivel nacional estamos coordinando e informando de forma permanente y las medidas que se toman deben ser puestas a consideración del Ministerio de Salud.



_ ¿Qué nuevas medidas se tiene previsto implementar?



Estamos esperando que funcionen los laboratorios que ya han aprobado. Tenemos un moderno laboratorio que nos han dotado en el hospital de El Remanso. Tenemos los bioquímicos y están calibrando los equipos para poder aumentar la cantidad de pruebas. Esperamos que esta semana comience a trabajar.