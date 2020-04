Detienen y encarcelan a narcotraficante buscado y con sentencia desde 2011







19/04/2020 - 11:22:57



Página Siete.- Edwin Douglas Lima Lobo Dorado, un narcotraficante con dos condenas judiciales, una de abril de 2008 y otra de mayo de 2011, fue detenido el jueves en la carretera, entre San Joaquín y San Ramón, Beni, y fue trasladado y encarcelado el sábado en el penal de El Abra de la ciudad de Cochabamba.



“Ha sido condenado el 2008, pero como no había orden a la Policía para que lo persiga, andaba libre con su condena”, sostuvo el domingo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en la capital del valle, en conferencia de prensa.



Lima Lobo Dorado “era un hombre buscado desde el 2011. Ya se acabó la libertad para los narcotraficantes”, sostuvo el domingo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en la capital del valle, en conferencia de prensa.



El narcotraficante fue detenido y arrestado el jueves en la carretera entre San Joaquín y San Ramón, en el departamento del Beni, por infringir la cuarentena. Estaba acompañado por Adolfo Jordán Rojas. Los miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), en la requisa del vehículo, encontraron un arma de fuego con mira telescópica calibre 22 y dos cajas de proyectiles.



Ambos fueron trasladados a Trinidad, capital del Beni, donde la fuerza antidroga analizó los antecedentes de ambas personas, fue entonces que encontraron información de que Lima Lobo Dorado tenía dos sentencias y era buscado por la justicia.



“Se acabaron los 14 años de narcotráfico en el país, se acabaron los socios del narcotraficante en el país, y hoy no solo luchamos contra el narcotráfico y capturamos a los narcotraficantes más avezados del país” sino también contra el coronavirus, dijo Murillo.



El titular de Gobierno explicó que el narcotraficante fue trasladado el sábado a la cárcel de El Abra, en Cochabamba, donde debe cumplir su sentencia. “Pero –continuó– ya han medito recurso de libertad; tiene condena por cumplir; así de rápido se mueven sus abogados, pero estamos seguros y estamos vigilantes para ver que el juez (...) no esté favoreciendo a ningún narcotraficante”.



Edwin Douglas Lima Lobo Dorado asiste (en horas de la mañana del domingo) a una audiencia cautelar en el tribunal de justicia de Cochabamba que se prevé que ratificará el cumplimiento de su sentencia. “Los narcotraficantes y delincuentes tiene que estar en la cárcel, nosotros estamos vigilantes ante la justicia y fiscalía para que cumplan con su labor”, dijo Murillo.