Economía estima que desde el 27 de abril se pagará la Canasta Familiar a madres y personas con discapacidad







18/04/2020 - 21:53:09

La Paz, (ABI). - El ministro de Economía, José Luis Parada, informó que aproximadamente desde el 27 de abril se empezará a pagar la Canasta Familiar a las madres beneficiarias del bono Juana Azurduy y a las personas con discapacidad.



"Yo creo que a partir del 27 de abril ya vamos a pagar lo que es la Canasta Familiar relacionada con el bono Juana Azurduy y también vamos a empezar con los discapacitados", dijo Parada, en una entrevista con el programa "Que no me pierda".



Sin embargo, remarcó que en el tema de las personas con discapacidad se tendrá un tratamiento especial porque él en persona sufrió una parálisis del cuello para abajo estando dos años en silla de ruedas.



"Por eso a partir del 27 vamos a organizar cajas especiales para los discapacitados para que puedan llegar y no estén en inclemencias del tiempo bajo ningún aspecto y el que no pueda llegar, puede llamar a los teléfonos para que el pago se haga directamente mediante brigadas móviles", afirmó.



El pasado 3 de abril comenzó el pago de Canasta Familiar, equivalente a Bs 400, a las personas de tercera edad que reciben la Renta Dignidad y que no tienen otra renta o jubilación.



La Canasta Familiar, al igual que otros bonos, fue creada por la presidenta Jeanine Añez para aminorar el impacto de la cuarentena total dictada con el fin de combatir la pandemia COVID-19.