Trump anuncia un paquete de ayudas de 19.000 millones de dólares al sector agrario de EE.UU.







17/04/2020 - 20:12:45

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el departamento de Agricultura ofrecerá un paquete de ayudas económicas por valor de 19.000 millones de dólares para que granjeros y ganaderos "hagan frente" a la pérdida de ingresos motivada por el nuevo coronavirus.



"El departamento de Agricultura implementará un programa de alivio de 19.000 millones de dólares para nuestros grandes granjeros y ganaderos para que hagan frente al hundimiento global", declaró el mandatario durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.



Trump detalló que esta ayuda incluirá "pagos directos a granjeros, así como enormes compras de lácteos, carne y otros productos agrícolas", que será distribuida entre personas necesitadas de alimentos.



El mandatario desveló, además, que "más de 80 millones de estadounidenses" han recibido ya fondos del Gobierno para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia.



"El Tesoro ha distribuido pagos de alivio económico a los más de 80 millones de estadounidenses de los que la Seguridad Social tenía sus datos bancarios", afirmó.



Avances en la lucha contra la pandemia



El presidente informó de que hasta la fecha, EE.UU. ha realizado más de 3,78 millones de pruebas diagnósticas, "más que ningún otro país, de lejos".



Con 686.991 casos confirmados y 32.232 muertes, según datos de la universidad Johns Hopkins, EE.UU. es en estos momentos la nación más afectada por la pandemia.



En cualquier caso, el presidente se mostró confiado en la capacidad del país para hacer frente al brote, lo que le ha llevado a ofrecer ayuda a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



"Hablé hoy con el presidente de México, un gran caballero, y le dije que le vamos a ayudar con respiradores", comentó Trump, sin entrar en más detalles.



El mandatario aseguró que todo hace indicar que "ya se ve la luz al final del túnel", tal y como reflejaría su presentación el jueves de un plan para reactivar la economía del país en tres fases, y lamentó que algunas personas insistan en criticar su gestión.



"A raíz del anuncio de nuestras pautas de reapertura, ha habido algunas voces muy partidistas en los medios y en la política, que han difundido información equívoca y falaz sobre nuestra capacidad de pruebas", señaló.



Cabe destacar que fue el propio doctor Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia, quien esta semana reconoció en una entrevista a AP, que el país aún no cuenta con la capacidad para realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias.



"Tenemos algo preparado, que es eficiente y en lo que podemos confiar, pero no estamos todavía ahí", contestó Fauci al ser preguntado sobre si EE.UU. podrá realizar los tests necesarios para evaluar si la población puede ir recuperando sus rutinas.



El vicepresidente Mike Pence, no obstante, aseguró este viernes que, "a día de hoy", el país ya cuenta con la capacidad necesaria.



"A día de hoy, creemos —señaló— que tenemos la capacidad en EE.UU. para realizar una cantidad suficiente de pruebas para comenzar con la primera fase" del plan para “Abrir América de Nuevo”, tal y como lo ha bautizado el Ejecutivo.