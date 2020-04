Proponen pagar a los parlamentarios por sesión y donar el resto







17/04/2020 - 19:20:54

Página Siete.- Tras las críticas surgidas contra los asambleístas debido a que sus sueldos no se redujeron durante la cuarentena por el Covid-19, surgió la propuesta de la senadora Mirtha Arce. En una resolución camaral sugiere que sólo se les pague por sesiones realizadas. El restante sería donado a hospitales.



“La resolución busca que se pague a los senadores por sesión efectivamente realizada y trabajada. Que el saldo vaya a cubrir proporcionalmente a los departamentos para gastos de necesidad de salud”, explicó a Página Siete la senadora tarijeña.



Arce es la proyectista de la Resolución Camaral que sugiere modificar sueldos y salarios de parlamentarios, mientras dure la gestión transitoria.



En ese sentido, el documento al que accedió Página Siete indica que “se cancele por asistencia a sesión trabajada a todos los parlamentarios titulares y suplentes del Estado Plurinacional de Bolivia”.



Sobre los montos no cancelados estipula que “serán destinados a la adquisición de equipo de bioseguridad”, en beneficio del sector de salud. La entrega se haría efectiva a través de las Brigadas Parlamentarias de cada departamento.



Arce recalcó que “la Asamblea es necesaria porque si no se lesiona, el Sistema Democrático y las facultades no son delegables entre los poderes”.



En marzo, legisladores trabajaron cuatro días, cobraron 100% de su sueldo. El pasado mes, los 36 senadores y los 130 diputados asistieron el 13 de marzo, las otras tres se efectuaron el 11, 9 y 6, de acuerdo con la información consignada en la plataforma de la Cámara de Diputados.



Su salario es de 22.600 bolivianos. Tienen derecho a cuatro licencias en un mes y a otro para salud.