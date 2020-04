Áñez entrega dos hospitales móviles y pone en marcha centro de aislamiento en Oruro







17/04/2020 - 19:19:25

Oruro, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez inauguró el viernes un centro de aislamiento y entregó dos hospitales móviles en la ciudad de Oruro, para fortalecer la lucha contra el coronavirus COVID-19.



"Esperamos Gobernador y Alcalde que la coordinación siga siendo fluida con el ministro que hemos asignado a Oruro, que es el señor Iván Arias, y de aquí en adelante tenemos que ver los resultados de nuestro esfuerzo, esperando también que sea de mucha utilidad los hospitales móviles que hemos podido ver en este momento y esperando también responder a las urgencias en todos los hospitales con los reactivos, respiradores, creo que esa es la responsabilidad que como Gobierno tenemos", dijo en una conferencia de prensa.



Según información oficial, ambos hospitales fueron instalados con la inversión de más de un millón de bolivianos y cuentan con ocho camas cada uno y están ubicados en el Campo Ferial Multipropósito en la zona Este de la ciudad de Oruro; fueron realizados en 10 días por encargo del Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Salud.



El centro de aislamiento, por su parte, cuenta con 100 camas y tienen la posibilidad de ampliar su capacidad a 400 camas.



La mandataria resaltó la coordinación que existe entre las autoridades subnacionales de Oruro y el Gobierno nacional para diseñar una estrategia conjunta para enfrentar a esa pandemia.



"En este momento todas nuestras energías y nuestros esfuerzos están centrados en combatir la pandemia, por eso les hemos insistido tanto a los ministros que hemos desplazado en todo el territorio nacional, que hablen con los gobernadores y hablen con los alcaldes", agregó.



Adelantó que en los próximos días se entregarán más equipos al departamento de Oruro, en pro de reforzar el sistema de salud, como la instalación de un laboratorio para diagnosticar el virus y la instalación de unidades de terapia intensiva.



"Creo que todavía tenemos deudas con el sistema de salud, Gobernador, señor Alcalde, como estaban haciendo referencia el laboratorio está pendiente, entiendo que ya estaban enviándolo, los respiradores que ya la siguiente semana vamos a estar recibiendo el primer stock, porque saben que ha sido una puja mundial conseguir respiradores", manifestó.



La jefa de Estado aclaró que el Gobierno vela porque la adquisición de equipos e insumos se realice de forma transparente, mediante la supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



"Son los encargados de estar en contacto y pendiente de que lo que hemos adquirido llegue a Bolivia, porque no podíamos permitir que en una situación tan dramática, tan fea como la que estamos viviendo no haya transparencia en las compras que estamos haciendo como Gobierno", explicó.



Agregó que el Gobierno nacional se concentra en el fortalecimiento del sistema de salud, mediante la habilitación de infraestructura, la adquisición de reactivos, "porque con voluntad todo se puede".



"Si no hay salud, no hay vida, por lo tanto a todo el pueblo de Oruro quiero decirles que vamos a continuar trabajando y vamos a continuar poniendo nuestro mayor esfuerzo, porque de esta desgracia si quiera algo bueno vamos a dejar, que todos los hospitales estén equipados y que todos los bolivianos y bolivianas tengan condiciones dignas para ser atendidos", complementó.



Ratificó su pedido de acatar con responsabilidad y disciplina las medidas preventivas dictaminadas por el Gobierno nacional para evitar la propagación del virus.



La mandataria informó, asimismo, que el Gobierno trabaja en una estrategia para reactivar la economía nacional, luego de la pandemia.