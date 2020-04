Núñez niega contrato entre Bolivia Tv y el progama No Mentirás





17/04/2020 - 19:08:36

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, aclaró el viernes que no existe ningún contrato entre el canal estatal Bolivia Tv y el programa "No Mentirás" y asegura que difusión de documento en redes sociales es parte de una campaña de desprestigio contra el Gobierno.



"Está circulando en la redes sociales un contrato que es totalmente inexistente, no existe ningún contrato", afirmó en una conferencia de prensa.



En redes sociales circula un supuesto contrato firmado entre Bolivia TV con los productores del programa No Mentirás, para difundirlo por esa red a cambio del pago de 1.400.000 bolivianos, hasta fin de año.



Núñez aclaró que la difusión de ese documento falso es parte de una campaña de desprestigio contra el Gobierno nacional.



"Hay una manera mal intencionada de hacer quedar mal al Gobierno", sostuvo y adelantó que en las próximas horas las autoridades del área ampliarán la información.