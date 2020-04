Más de 1.000 estudiantes en Tarija no pueden retornar a sus provincias por falta de centros de aislamiento





17/04/2020 - 14:02:20

Tarija, (ABI).- El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Rubén Ardaya, afirmó el viernes que más de 1.000 estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho no pueden retornar a sus provincias, porque los alcaldes no habilitan centros de aislamiento para prevenir la propagación del coronavirus.



"Son más de 1.000 estudiantes que están en la ciudad de Tarija y (...) es que los alcaldes deben garantizarnos que tienen un centro de aislamiento, y hasta el momento no hay esa garantía (...), todavía no tienen habilitados los centros de aislamiento a donde deben llegar las personas que vamos a despedir de aquí", informó Ardaya.



El funcionario explicó que ahora se coordina con el rector de esa universidad para apoyar a los estudiantes que quedaron varados en la ciudad, debido a las restricciones de la cuarentena.



Ardaya dijo que también en Sucre hay unos 200 universitarios que deben retornar a Tarija, sin embargo, ese trámite debe ser gestionado ante el Gobierno nacional.